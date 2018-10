"Uno tiene un pasado y la gente sabe cómo trabajo. Yo nunca tuve un padrino para esta carrera, que es bastante difícil. Y, cuando escuché eso, me dio un poquito de bronca. No salí a hablar porque no me gusta hacerlo en caliente. Soy capricorniano y me puedo cebar mucho. Además, como era una mujer la que habló, tenía que tener mucho cuidado con lo que decía. Lo elaboré, lo pensé, pero Araceli me ganó de mano… Es una leona y saltó", explicó Fabián, que está promocionando La Ratonera, obra con la que se presenta en el Teatro Tabaris.