Así es el nuevo subsidio de vivienda en Cali: Secretaría de Vivienda habilitó inscripciones digitales para Recuperando tu Casa

El programa Recuperando Tu Casa busca beneficiar a más de 1.700 familias que han perdido el beneficio de Mi Casa Ya o enfrentan dificultades económicas - crédito Alcaldía de Cali

La Administración de Cali abrió la primera convocatoria 2026 del programa de subsidios de vivienda Recuperando Tu Casa, una iniciativa impulsada por el alcalde Alejandro Eder y la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Distrital para facilitar el acceso a vivienda digna a cientos de familias caleñas.

Las inscripciones estarán habilitadas del 4 al 15 de mayo, permitiendo que hogares que necesitan apoyo para completar el cierre financiero en la compra de vivienda nueva puedan postularse y acercarse al sueño de tener casa propia.

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¿En qué consiste ‘Recuperando Tu Casa’?

El programa Recuperando Tu Casa está dirigido especialmente a familias que han perdido el beneficio del programa nacional Mi Casa Ya o que enfrentan dificultades económicas para completar el pago de una vivienda nueva.

Con una inversión que busca beneficiar a más de 1.700 hogares, el subsidio distrital está orientado a facilitar el cierre financiero, es decir, a cubrir la parte del costo de la vivienda que los hogares no han podido reunir y que dificulta la escrituración y entrega del inmueble.

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Las inscripciones al subsidio distrital Recuperando Tu Casa estarán abiertas del 4 al 15 de mayo para caleños que buscan vivienda nueva - crédito Alcaldía de Cali

La secretaria de Vivienda Distrital, María del Mar Mozo Muriel, destacó la importancia de esta política: “Estos subsidios representan una oportunidad real para que más familias cumplan el sueño de tener casa propia”. El enfoque del programa es contribuir a la reducción del déficit habitacional en Cali y mejorar la calidad de vida de la población, especialmente de quienes han visto frustradas sus opciones anteriores de acceso a vivienda.

Beneficios y a quién está dirigido

El principal beneficio de Recuperando Tu Casa es el respaldo económico que permite a los hogares completar el valor necesario para adquirir una vivienda nueva de interés social (VIS) o prioritario (VIP) en la ciudad de Cali. Este apoyo está diseñado para:

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Facilitar el cierre financiero y permitir que más familias accedan a escrituras y a la entrega de su vivienda.

Ofrecer estabilidad y bienestar al núcleo familiar, generando condiciones de vida más dignas y seguras.

Reactivar la compra de vivienda y dinamizar el sector inmobiliario local.

El programa está dirigido a hogares caleños que cumplan con los requisitos establecidos por la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Distrital, con especial atención a quienes no han sido beneficiarios de otros subsidios de vivienda, salvo algunas excepciones específicas para víctimas de desplazamiento o desastres.

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El proceso de postulación es 100% digital e implica verificación documental antes de la publicación de la lista oficial de beneficiarios - crédito Ministerio de Vivienda

Requisitos para postularse

Para acceder al subsidio es indispensable cumplir y acreditar una serie de requisitos al momento de la postulación. Entre los principales criterios se encuentran:

Residencia en Cali por al menos cinco años (salvo excepciones para poblaciones especiales reconocidas por la normativa).

Ingresos familiares no superiores a cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes.

No ser propietario de vivienda en el territorio nacional, salvo en los casos permitidos por la ley (cuotas mínimas o situaciones de desplazamiento, calamidad o destrucción de la vivienda anterior).

Presentar copia del documento de identidad de los integrantes del hogar y certificado de ingresos (carta laboral o formato especial si es independiente).

Contrato de promesa de compraventa de la vivienda nueva suscrito con el constructor.

Certificado de vecindad reciente (no mayor a 90 días).

Formato de autorización de tratamiento de datos personales firmado por el jefe de hogar.

El jefe de hogar debe ser mayor de edad y el hogar debe estar conformado y declarado bajo gravedad de juramento en el momento de la postulación (no se permite modificar la composición después de postular).

La vivienda debe estar ubicada en un proyecto aprobado por el Fondo Especial de Vivienda de Santiago de Cali.

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El subsidio cubre parte del costo de viviendas VIS y VIP, contribuyendo a reducir el déficit habitacional en la ciudad de Cali - crédito Alcaldía de Cali

Proceso de postulación y selección

El proceso para participar en la convocatoria es completamente digital y consta de los siguientes pasos:

Revisión detallada de los requisitos publicados en la página oficial de la Secretaría de Vivienda de Cali. Diligenciamiento del formulario de postulación en línea y carga de los documentos requeridos. Validación y verificación de la información y documentos por parte de las autoridades. Asignación del subsidio según disponibilidad presupuestal y orden de calificación, de acuerdo con la Resolución F.E.V. No. 4244.0.9.10.136.2024.

La Secretaría de Vivienda Social y Hábitat verificará la información y cruzará datos con bases oficiales. Al finalizar el plazo de inscripciones, se publicará la lista de beneficiarios y se expedirá el acto administrativo que formaliza la asignación. Las postulaciones que no cumplan con los requisitos serán objeto de rechazo.

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En caso de que la demanda supere los recursos disponibles, se aplicará una fórmula de calificación objetiva para priorizar a los hogares con mayor necesidad y cumplimiento de criterios. La decisión será definitiva y se hará pública a través de los canales oficiales del distrito.