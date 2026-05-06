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Juan Camilo “El Cucho” Hernández fue incluido en el once ideal de la Liga Española: sus estadísticas con Real Betis

El colombiano Juan Camilo Hernández llegó a diez goles en LaLiga, se metió en el once ideal que ilusiona al Real Betis, y pelea un puesto para la selección Colombia

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Juan Camilo Hernández marcó el gol con el que se abrió el marcador en el partido del Real Betis contra Real Oviedo - crédito DSports

El delantero colombiano Juan Camilo Hernández volvió a ser protagonista en el fútbol español y esta vez no solo por su capacidad goleadora, sino por el reconocimiento a su rendimiento. El atacante del Real Betis fue incluido en el once ideal de la jornada 34 de LaLiga, una distinción que confirma su gran momento en la temporada 2025/26.

Los números del “Cucho” en la temporada reflejan su impacto en el equipo. Con el doblete ante Oviedo, alcanzó las diez anotaciones en la campaña, consolidándose como uno de los máximos goleadores del Betis. Pero su aporte no se limita únicamente al gol.

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En lo corrido de la temporada 2025/26 en LaLiga:

  • 10 goles en 28 partidos disputados
  • Promedio de 0.36 goles por partido
  • 3 asistencias registradas
  • 1.8 remates al arco por encuentro
  • 78% de precisión en pases en campo rival
  • Participación directa en 13 goles del equipo
Juan Camilo "El Cucho" Hernández fue incluido en el once ideal de la última fecha de LaLiga en España - crédito FCF - @cuchohernandez/Instagram - Uefa Champions League
Juan Camilo "El Cucho" Hernández fue incluido en el once ideal de la última fecha de LaLiga en España - crédito FCF - @cuchohernandez/Instagram - Uefa Champions League

Real Betis atraviesa un presente destacado. Actualmente se ubica en la quinta posición de la tabla, lo que le otorga, por ahora, un cupo a competiciones europeas. Sin embargo, el objetivo es mayor: meterse en los cuatro primeros lugares para asegurar su presencia en la próxima edición de la Champions League. En ese contexto, el aporte del colombiano ha sido determinante.

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La más reciente victoria del Betis llegó en la jornada 34, cuando se impuso con autoridad 3-0 frente al Real Oviedo. En ese compromiso, Hernández fue la gran figura al marcar dos de los tres goles del encuentro.

El primero llegó al minuto 22, tras una jugada colectiva que terminó con un remate potente dentro del área. El segundo tanto, al minuto 58, evidenció su capacidad de anticipación, al adelantarse a la defensa rival luego de un centro desde el costado izquierdo.

Así fue el segundo gol de Juan Camilo Hernández en el partido del Real Betis contra Real Oviedo - crédito Dsports

Ese rendimiento le valió una calificación de 8.9 según el portal especializado Sofascore, lo que lo ubicó como el tercer mejor jugador de toda la jornada en el fútbol español. Gracias a esto, fue incluido en el once ideal, compartiendo delantera con figuras de talla mundial como Vinícius Júnior.

Once ideal de la fecha 34 de la liga española - crédito SofaScore
Once ideal de la fecha 34 de la liga española - crédito SofaScore

Once ideal de la jornada 34 (Sofascore – LaLiga 2025/26)

  • Portero: A. Valles (8.3)
  • Defensas: G. Suazo (8.5), K. Salas (8.0), D. Huijsen (7.8), J. A. Carmona (7.4)
  • Mediocampistas: O. Sancet (8.0), N. Williams (8.8), E. Ezzalzouli (8.6), N. Pépé (9.8)
  • Delanteros: Vinícius Jr. (10), C. Hernández (8.9)

Además, en términos de su carrera profesional, Hernández sigue consolidando cifras importantes:

  • 51 goles como profesional entre ligas europeas
  • Experiencia en ligas como Inglaterra (Premier League y Championship) y La Liga en España
  • Paso destacado por el Huesca, donde tuvo una de sus mejores temporadas previas con 20 goles y 9 asistencias en 70 partidos
  • Más de 10 convocatorias con la Selección Colombia

Ilusión en Betis y mirada a la selección Colombia

El rendimiento del atacante no pasa desapercibido en Colombia. Su presente lo perfila como un serio candidato para integrar la lista definitiva de la Selección Colombia de cara a la próxima Copa del Mundo. Su capacidad de definición, movilidad en el frente de ataque y experiencia internacional son argumentos que juegan a su favor.

Mientras tanto, en Sevilla, los hinchas del Betis sueñan con cerrar una temporada histórica. El equipo no solo pelea por mantenerse en zona europea, sino que también mantiene viva la esperanza de clasificar a la Champions League, un logro que elevaría aún más el proyecto deportivo del club.

Próximo reto

El equipo visitará a la Real Sociedad en el estadio Anoeta este sábado 9 de mayo, en un partido programado para las 2:00 p. m. (hora de Colombia). Será una prueba clave ante un rival directo en la lucha por los puestos europeos.

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