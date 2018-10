Después de que mostraran las imágenes de la actriz en la emisión de ShowMatch del lunes por la noche, Yanina se mostró furiosa, mientras hablaba con el conductor del ciclo. "Yo no escucho, no le pido disculpas, no tengo en cuenta y no me interesa tener ningún tipo de vínculo con alguien que públicamente es capaz de poner en duda los seis millones de muertos del Holocausto. Fin del tema para mí", insinuó.