"No puedo creer que exista una mujer tan ordinaria, tan vulgar y ridícula, con tan poca autoestima y tan inculta —siguió Esmeralda—. Lo último que me importa es que no me conozca, pero eso habla de su brutalidad. Porque, francamente, no conocer mi trabajo significa que no fue al teatro en su puta vida y que no tiene ni idea de quiénes son los directores. Pero eso me da lo mismo. Ahora… a Nequi no le decís eso, ni voy a permitir que pidas su cabeza en el canal del socio de mi padre en Papel Prensa. Porque si tenés dignidad, por lo menos respetás a tus jefes".