La modelo contó que vivió una situación durante un viaje a Miami que la angustió y que Baclini la ayudó mucho. "Me salvó la vida", aseguró y detalló lo que sucedió. "Cuando tenía 18 o 19 años, me mandan a Miami para una supuesta sesión de fotos en bikini, me mandan con otra persona porque supuestamente la que me manejaba a mí no tenía la visa para ir a Estados Unidos… Llegamos al lugar, pero nunca hubo una sesión de fotos y el tipo me empezó a mandar mensajes como que yo tenía que estar con otro tipo", relató Rubio.