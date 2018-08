"Entonces, evidentemente, hay gente que le gusta este tipo de cosas, que la gente lo nombre, qué sé yo. No quiero hablar mal de este señor porque no lo conozco, pero se ve que le gusta. A mí no me gusta que se metan con las personas que quiero, entonces no me hagas hablar de esto, porque no voy a hablar bien de él", concluyó.