Pensión Bienestar 2026: ¿Puedo perder mi pago si no participo en el Censo Casa por Casa? Esto es lo que se sabe

Las cadenas de WhatsApp sobre el 'Censo Salud Casa por Casa' provocan alarma entre adultos mayores beneficiarios de la Pensión Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las últimas semanas han circulado mensajes en redes sociales que han advertido a los adultos mayores sobre la supuesta obligatoriedad de recibir al personal del “Censo Salud Casa por Casa” para no perder la Pensión del Bienestar 2026.

La preocupación se ha extendido entre millones de beneficiarios que dependen de este apoyo económico para su vida cotidiana.

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Autoridades federales informaron que ningún funcionario puede exigir participación en censos para mantener la pensión. (Programas del Bienestar)

Ante la inquietud, las autoridades federales han salido a aclarar los rumores, enfatizando en la importancia de formar parte del padrón y cumplir con los requisitos establecidos, sin que la participación en visitas domiciliarias condicione la permanencia en el programa.

¿En qué consiste el Censo Casa por Casa y para qué sirve?

El Censo Salud Casa por Casa es una estrategia implementada por el gobierno para acercar servicios de salud y recopilar información sobre la situación médica de adultos mayores y personas con discapacidad.

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El objetivo del censo es identificar necesidades prioritarias , condiciones de vivienda y posibles apoyos adicionales para los beneficiarios.

La recopilación de datos permite facilitar la prevención y el seguimiento de enfermedades crónicas directamente en el hogar.

La atención médica y la inclusión en programas de prevención se ofrecen sin importar si el beneficiario cuenta con IMSS, ISSSTE u otra afiliación.

El 'Censo Salud Casa por Casa' tiene como objetivo identificar necesidades médicas y sociales sin afectar el derecho al apoyo económico. (CRÉDITO: Secretaría del Bienestar)

De esta manera, participar en el censo no es obligatorio para conservar la pensión. Su función es meramente médica y social, no administrativa ni relacionada con los depósitos.

¿Es obligatorio participar en el censo para seguir recibiendo el pago?

Muchos beneficiarios se han preguntado si es indispensable dejar entrar al encuestador para no perder el apoyo. La respuesta oficial es clara: no es obligatorio participar en el censo para seguir recibiendo la pensión.

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La Secretaría del Bienestar aseguró que los depósitos se mantienen automáticos para quienes ya forman parte del padrón.

No se requiere volver a registrarse ni permitir visitas domiciliarias para seguir cobrando.

El pago de 6 mil 400 pesos bimestrales continúa depositándose en la tarjeta del Banco del Bienestar como hasta ahora.

La Pensión del Bienestar deposita los 6 mil 400 pesos de apoyo exclusivamente en la tarjeta del Banco del Bienestar y puede retirarse sin comisiones adicionales. (Secretaría del Bienestar)

Esta garantía está respaldada por la misma Constitución y no puede alterarse por ningún procedimiento no oficial, visita o mensaje externo.

¿Qué hacer ante visitas, mensajes falsos o intentos de fraude?

La gran acumulación de mensajes falsos y visitas engañosas ha puesto en alerta a la comunidad beneficiaria. Es importante actuar con precaución para evitar ser víctima de fraudes:

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Solicita siempre identificación oficial al personal que diga representar programas sociales.

Nunca entregues documentos originales ni compartas información bancaria, NIP o contraseñas.

Desconfía de mensajes alarmistas y llamadas no verificadas que prometan aumentos o amenacen con la cancelación del pago.

Reporta cualquier intento de cobro o fraude a las autoridades competentes de inmediato.

El gobierno advierte sobre intentos de fraude y recomienda no compartir datos personales ni documentos durante visitas o llamadas sospechosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, la información oficial y la precaución son la mejor defensa para proteger tanto tu pensión como tus datos personales. Por ello, la autoridades llaman a los beneficiarios a informarse solamente a travpes de canales oficiales.