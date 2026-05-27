El INE le cambia la jugada a los aspirante del Servicio Profesional: fija fecha y anticipa que será presencial tras falla en Ceneval

Miles de aspirantes al SPEN deberán hacer el examen de manera presencial en el INE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de que el pasado 16 de mayo se le cayera el sistema al Ceneval durante el examen de conocimientos del Concurso Público 2026 para el ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), dejando a miles de aspirantes sin poder concluir su prueba, el Instituto Nacional Electoral (INE) tomó una decisión que cambia las reglas del juego: fijó el 13 de junio como nueva fecha de aplicación y determinó que el examen se realizará de forma presencial y en papel, descartando por completo la modalidad en línea.

El INE descarta la modalidad “desde casa”

La reposición será integral. Todas las personas aspirantes convocadas deberán presentar nuevamente el examen, sin importar si lograron completarlo o no el 16 de mayo.

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El INE justifica esta decisión en que las fallas generaron condiciones diferenciadas entre los participantes: hubo diferencias en el acceso, en los tiempos efectivos de respuesta y en la posible exposición de reactivos.

Además, se aplicará una versión distinta del instrumento de evaluación, con el fin de proteger la confidencialidad de los reactivos y preservar la integridad técnica del proceso. La estructura, los módulos, las ponderaciones y las calificaciones mínimas aprobatorias se mantienen sin cambios.

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Manos de adultos mayores de rasgos asiáticos muestran dedicación al teclear en un moderno teclado de computadora sobre un escritorio, con papeles y una taza de té desenfocados al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El INE señaló que la modificación al formato responde a razones operativas concretas. La modalidad presencial permite:

Verificación de identidad de cada aspirante

Supervisión directa durante la jornada

Control de tiempos de respuesta

Trazabilidad en el resguardo del material

Reducción de riesgos por conectividad, equipos o condiciones del entorno

El Ceneval continuará como instancia responsable de la aplicación del examen, así como del resguardo y custodia de los instrumentos impresos.

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Las sedes se publican el 29 de mayo

La asignación de sedes se realizará conforme a la entidad federativa que cada aspirante registró previamente en el Subsistema del Concurso Público. El INE publicará la ubicación de los recintos en el micrositio del Concurso Público este viernes 29 de mayo.

El Instituto también anunció adecuaciones en materia de accesibilidad para garantizar que el formato presencial no genere barreras para aspirantes con discapacidad. Estas medidas se reflejarán en una actualización de la Guía de accesibilidad y ajustes razonables, que también estará disponible en el micrositio.

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El INE realizará el examen al SPEN de manera presencial. (Foto: difusión)

El calendario del Concurso Público se recorre, pero no se reinicia

Las etapas previas al examen conservan su validez. El Concurso Público no arranca de cero; solo se reprograma lo correspondiente a la evaluación de conocimientos. El nuevo calendario queda así:

13 de junio: nueva aplicación del examen de conocimientos, en formato presencial

3 al 10 de julio: carga de documentos para verificación de requisitos

1 de agosto: evaluación psicométrica, en modalidad presencial

18 de agosto: inicio de entrevistas

Tercera semana de septiembre: publicación de calificaciones finales

Última semana de septiembre: designación de personas ganadoras, de forma escalonada

Las fallas del 16 de mayo fueron reconocidas por el propio Ceneval, que atribuyó el problema a una incidencia con su proveedor de servicios en la nube y ofreció disculpas a los sustentantes.

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El organismo evaluador deslindó al INE de lo ocurrido y precisó que actuará contra sus proveedores conforme a los instrumentos jurídicos correspondientes. En ese momento, el INE había confirmado “interrupciones constantes, dificultades de acceso y cierres abruptos de sesiones” que impidieron que la evaluación se desarrollara en condiciones de certeza y equidad.