Luego de la denuncia pública, y de que su nombre se vinculara con este asunto, Julieta llamó a Mariano, luego de 17 años sin hablar por ninguna circunstancia. Desde que fueron compañeros en 22, el Loco, justamente. "Él me aclaró que no dio mi nombre. Me preguntó si quería que los dos saliéramos a aclarar, pero le dije que no hacía falta", le explicó la actriz a Teleshow. "No hace falta que él aclare nada porque no dijo que fui yo", agregó.