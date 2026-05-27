Caja Costarricense de Seguro Social reconoce a los médicos con mejores calificaciones en examen de residencias

La CCSS reconoció a los médicos con las mejores calificaciones del examen de ingreso a residencias médicas del periodo 2026-2027. Cortesía: CCSS

La Caja Costarricense de Seguro Social reconoció este martes a los médicos con las mejores calificaciones en el examen de ingreso a residencias del periodo 2026-2027, un proceso que permitió a 823 profesionales avanzar a las siguientes etapas de admisión académica para optar por una especialidad y que la institución vincula con la formación del recurso humano que requiere el sistema de salud costarricense.

Entre los resultados destacados, la nota más alta fue 99, obtenida por Jazmín Campos Campos; dos aspirantes alcanzaron 98, dos lograron 97, una obtuvo 96 y cuatro registraron 95, de acuerdo con la lista difundida por la Caja Costarricense de Seguro Social. Los diez médicos reconocidos fueron homenajeados durante el 52.º aniversario del Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social, el Cendeisss.

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La evaluación se aplicó el 19 de abril de 2026 y estuvo a cargo del Cendeisss, entidad responsable del proceso.La institución indicó que quienes alcanzaron o superaron la nota de corte continuarán ahora con las etapas de admisión académica en las universidades que mantienen convenio para desarrollar programas de especialización médica.

La presidenta ejecutiva de la CCSS Mónica Taylor Hernández vinculó el reconocimiento con las necesidades presentes y futuras de la población. “Nos sentimos sumamente complacidos por el homenaje que les dimos a estos muchachos residentes en el marco del aniversario del Cendeisss. Ellos representan las diez mejores notas de todo el programa y reflejan el perfil humano y profesional que requiere nuestra institución: compromiso, responsabilidad, mística de servicio y deseo de aportar al país desde distintas especialidades médicas”.

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La prueba se aplicó con apoyo de la National Board of Medical Examiners

La CCSS informó que el examen fue desarrollado en alianza con la National Board of Medical Examiners, una organización internacional especializada en evaluación médica estandarizada. Según la institución, esa participación fortaleció la rigurosidad técnica y la confiabilidad del proceso evaluativo.

El gerente médico de la CCSS Marvin Palma Lostalo sostuvo que la formación de especialistas es una prioridad institucional. “La formación de médicos especialistas constituye una prioridad estratégica para la Caja Costarricense de Seguro Social. Contar con procesos de evaluación objetivos, transparentes y técnicamente robustos nos permite avanzar hacia una selección basada en mérito, calidad y pertinencia institucional. Felicitamos a quienes lograron superar esta etapa y reconocemos el esfuerzo de todas las personas participantes, pues este resultado refleja el alto nivel profesional de la medicina costarricense”.

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El director del Cendeisss Jorge Arturo Jiménez Brizuela señaló que el centro condujo técnicamente el proceso y lo enmarcó en la formación de talento humano en salud. “Desde el Cendeisss hemos asumido este proceso con absoluta seriedad, responsabilidad técnica y compromiso institucional. La alianza con la National Board of Medical Examiners fortalece la transparencia y la calidad de la evaluación, permitiendo que la CCSS cuente con un mecanismo estandarizado y confiable para identificar a quienes avanzarán hacia las etapas académicas correspondientes. Este esfuerzo se enmarca en la misión sustantiva del Cendeisss de contribuir a la formación del talento humano en salud que el país necesita”.

Este examen define qué profesionales siguen en competencia por una plaza de residencia médica de la CCSS. La institución precisó que solo avanzaron quienes obtuvieron una nota igual o superior al puntaje de corte establecido para el periodo 2026-2027.

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823 profesionales superaron el examen de la CCSS y avanzan a las siguientes etapas en el proceso de admisión académica para especialidad médica. Fuente: CCSS

La nota más alta fue para una médica que aspira a dermatología oncológica

Entre los diez profesionales homenajeados, Jazmín Campos Campos, de 24 años y vecina de Belén de Heredia, obtuvo la mejor calificación del examen con 99, según la CCSS. La médica dijo que su expectativa es ingresar a dermatología, con interés en un enfoque oncológico.

“Estoy muy emocionada de haber obtenido la nota más alta. Mis expectativas son ingresar a dermatología, ojalá con un enfoque oncológico, para brindarles a los pacientes tranquilidad frente a un cáncer que puede tratarse oportunamente y que tiene bastante prevalencia en el país”, comentó Campos Campos.

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Jazmín Campos Campos obtuvo la nota más alta del examen de residencias médicas con 99 puntos y aspira a dermatología oncológica. Cortesía: CCSS

La CCSS también reconoció a Gabriela Guevara Hernández, de 25 años y vecina de Escazú, quien aspira a especializarse en ginecología y obstetricia. “Siempre he soñado con ser ginecóloga y obstetra porque considero que tenemos una deuda importante con la salud femenina. Me gustaría formar parte de los profesionales que puedan brindar atención de calidad a niñas, adolescentes, mujeres y personas adultas mayores”.

Otro de los homenajeados fue Akira Osawa Pivovarov, de 24 años y vecino de San Ramón de Alajuela, quien indicó que su meta es ingresar a oftalmología. “Creo que es una especialidad que equilibra mucho lo clínico y lo quirúrgico y, al final, quien más se beneficia siempre es el paciente”.

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La lista de las diez mejores notas incluyó además a Chuang Lin Wang Kong con 98, Kang San Keum con 98, Daniel Kaufmann Millet con 97, Tamara Cáceres Alán con 97, Adrián Murillo Sotela con 95, Helena Wigoda Elizondo con 95 y Sergio Valerio Villalobos con 95. Según la CCSS, el proceso forma parte de la planificación estratégica del recurso humano especializado que requiere el sistema de salud costarricense.