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Así quedaron los grupos de la Copa Centroamericana 2026, veinte equipos y el sueño de la corona

El sorteo realizado en Miami estableció los enfrentamientos para los veinte clubes participantes, quienes competirán por seis cupos a la próxima edición del torneo continental y buscarán avanzar en el formato establecido

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La Concacaf celebró el sorteo de la Copa Centroamericana 2026 en Miami y definió los cuatro grupos del torneo regional de clubes. (Cortesía: Redes sociales)
La Concacaf celebró el sorteo de la Copa Centroamericana 2026 en Miami y definió los cuatro grupos del torneo regional de clubes. (Cortesía: Redes sociales)

La Concacaf realizó este martes en Miami el sorteo de la Copa Centroamericana 2026 y definió los cuatro grupos de un torneo que reunirá a 20 clubes entre julio y diciembre de este año, con seis plazas en juego para la próxima Copa de Campeones Concacaf 2027.

Según informó la Concacaf, la cuarta edición del certamen no solo coronará al campeón regional: el ganador accede de forma directa a los octavos de final de la máxima competencia de clubes del área. La organización fijó el inicio de la fase de grupos entre el 28 y el 30 de julio de 2026 y su cierre para finales de agosto.

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El torneo quedó distribuido en cuatro grupos de cinco equipos y mantuvo un formato que combina una etapa inicial de cuatro partidos por club, con dos encuentros como local y dos como visitante, seguida por cruces eliminatorios. De acuerdo con el organismo, los cupos se asignaron a equipos clasificados desde sus ligas nacionales de Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panamá, El Salvador, Nicaragua y Belice.

El campeonato comenzará con la fase de grupos entre el 28 y el 30 de julio de 2026 y concluirá con la final el 6 de diciembre. (Cortesía: Concacaf Champions Cup)
El campeonato comenzará con la fase de grupos entre el 28 y el 30 de julio de 2026 y concluirá con la final el 6 de diciembre. (Cortesía: Concacaf Champions Cup)

Alajuelense, Herediano, Olimpia y Municipal encabezaron las zonas

El Grupo A quedó integrado por LD Alajuelense, Plaza Amador, Club Xelajú, L.A. Firpo y Diriangén FC. Por su parte, el Grupo B reúne a CS Herediano, Antigua GFC, CD Marathón, Real Estelí y Alianza FC de El Salvador.

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El Grupo C incluye a Club Olimpia, Saprissa, Deportivo Mixco, Alianza FC de Panamá y UMECIT FC. Mientras que en el Grupo D se encuentran CSO Municipal, FC Motagua, C.S. Cartaginés, C.D. Fas y Verdes FC.

La ceremonia fue transmitida desde Miami, donde participaron el secretario general de la Concacaf, Philippe Moggio, el exfutbolista hondureño Amado Guevara y el guatemalteco Pablo Melgar, con conducción de Arantza Fernández.

Moggio afirmó en el comunicado oficial que la cuarta edición reafirmó el compromiso de la confederación con el desarrollo del fútbol de clubes en la región y ofreció a los equipos centroamericanos una oportunidad de competir al más alto nivel.

Las fechas del tramo decisivo ya quedaron definidas: los cuartos de final se jugarán entre el 8 y el 17 de septiembre, las semifinales y el play-in entre el 20 y el 29 de octubre, y las finales los días 2 y 6 de diciembre de 2026.

Veinte equipos de Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panamá, El Salvador, Nicaragua y Belice competirán por seis plazas para la Copa de Campeones Concacaf 2027. (Cortesía: Concacaf)
Veinte equipos de Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panamá, El Salvador, Nicaragua y Belice competirán por seis plazas para la Copa de Campeones Concacaf 2027. (Cortesía: Concacaf)

Seis boletos regionales quedaron en juego

La Concacaf comunicó que los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del play-in obtendrán la clasificación a la Copa de Campeones Concacaf 2027. El dato redefinió el peso competitivo del torneo, porque la lucha por el título convivirá con una segunda disputa por el acceso continental.

Los cuartos de final ordenarán a los ocho clasificados del uno al ocho según su rendimiento en la fase de grupos. Los líderes de cada grupo ocuparán los puestos uno a cuatro y los segundos lugares, de cada sector, quedarán entre el cinco y el ocho, con cruces entre primero y octavo, segundo y séptimo, tercero y sexto, y cuarto y quinto.

Los clubes mejor ubicados cerrarán sus series como locales en la fase de eliminación directa.

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