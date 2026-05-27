PRI toma tribuna en San Lázaro y estalla contra reforma judicial: “Quieren una corte patito”

Oposición toma tribuna en San Lázaro y acusa a Morena de impulsar una “corte patito” con la reforma judicial.

La discusión de la reforma judicial volvió a encender los ánimos en la Cámara de Diputados.

En medio del primer periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, legisladores del PRI tomaron la tribuna de San Lázaro para protestar contra las modificaciones impulsadas por Morena y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, calificando incluso a la futura Suprema Corte como una “corte patito”.

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El momento más tenso ocurrió durante la intervención del diputado priista César Alejandro Domínguez, quien acusó al oficialismo de destruir el equilibrio entre poderes y convertir al Poder Judicial en un instrumento político-electoral.

Con pancartas y consignas desde tribuna, legisladores del PRI denunciaron que la reforma representa un “bodrio constitucional” y advirtieron que no respaldarán los cambios propuestos por Morena y sus aliados.

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PRI arremete contra elección judicial y acusa improvisación

Durante su discurso, César Domínguez aseguró que la reforma judicial impulsada por Morena reconoce el fracaso de los cambios aprobados en 2024, pues ahora el propio oficialismo busca corregir errores mediante nuevas modificaciones constitucionales.

César Domínguez acusa a Morena de impulsar una reforma que debilita al Poder Judicial.

Entre las principales críticas lanzadas por el legislador destacan:

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El aplazamiento de la elección judicial de 2027 a 2028 .

La concentración de facultades en nuevos órganos de control .

La posible politización de jueces y magistrados .

La permanencia de mecanismos como el “acordeón” y la tómbola .

Contradicciones internas en la integración de la Suprema Corte.

El diputado afirmó que la iniciativa “debilita la autonomía judicial” y acusó a Morena de centralizar el poder mediante una Comisión Coordinadora encargada de homologar criterios para seleccionar perfiles judiciales.

Además, sostuvo que la justicia “no puede convertirse en campaña permanente”, pues eso pondría en riesgo la imparcialidad de los tribunales.

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Morena y aliados defienden aplazar elección judicial hasta 2028

Mientras la oposición elevaba las críticas, Morena, PT y Partido Verde defendieron la propuesta de mover la próxima elección judicial al domingo 4 de junio de 2028.

La diputada morenista Mariana Benítez Tiburcio explicó que el cambio busca evitar una saturación electoral en 2027, cuando coincidirían elecciones federales, locales y judiciales.

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Diputada Mariana Benítez defiende reforma judicial impulsada por Morena en San Lázaro. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con el bloque oficialista, la reforma permitirá:

Reducir el número de candidaturas en boletas.

Simplificar el proceso de votación .

Mejorar la evaluación de aspirantes.

Fortalecer filtros contra perfiles ligados al crimen organizado .

Dar mayor certeza al electorado.

Por su parte, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, defendió las modificaciones y aseguró que buscan mejorar la calidad de la elección judicial.

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Reforma judicial 2026: estos son los cambios más importantes

La iniciativa en discusión contempla modificaciones a distintos artículos constitucionales y ajustes al modelo judicial aprobado originalmente en 2024.

Reforma judicial contempla cambios clave como la elección popular de jueces, magistrados y ministros. EFE/ Isaac Esquivel

Entre los puntos centrales destacan:

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Elección popular de jueces, magistrados y ministros.

Creación de una Comisión Coordinadora de evaluación.

Reducción de candidaturas para simplificar boletas.

Nuevas reglas para nulidad electoral por injerencia extranjera.

Capacitación obligatoria para juzadores.

Homologación de reglas judiciales en estados.

También se mantiene el Tribunal de Disciplina Judicial, órgano encargado de investigar y sancionar irregularidades dentro del Poder Judicial.

Otro de los temas que ha generado polémica es la posibilidad de que las elecciones judiciales coincidan con una eventual consulta de revocación de mandato.

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Tensión en San Lázaro escala tras toma de tribuna

La sesión legislativa también estuvo marcada por momentos de confrontación entre Morena y PRI. El diputado priista Carlos Mancilla permaneció en tribuna tras concluir su participación, lo que provocó reclamos de legisladores oficialistas encabezados por Leonel Godoy.

Tensión en San Lázaro por toma de tribuna durante discusión de la reforma judicial. (Cámara de Diputados)

Posteriormente, diputados del PRI subieron al estrado para respaldar la protesta mientras exhibían mensajes contra la llamada “Corte del acordeón”.

La presidenta del Congreso, Kenia López Rabadán, incluso planteó un receso ante el incremento de la tensión política dentro del pleno.

Oposición acusa persecución política y violaciones constitucionales

En la parte final de su intervención, César Domínguez también denunció presuntas violaciones constitucionales relacionadas con citatorios judiciales contra funcionarios de Chihuahua y acusó al oficialismo de utilizar la justicia como mecanismo de presión política.

El legislador citó incluso fragmentos históricos de Venustiano Carranza para advertir sobre el riesgo de someter al Poder Judicial al Ejecutivo.

Mientras tanto, el Congreso mantiene la discusión de una de las reformas más polémicas del sexenio, en medio de acusaciones de autoritarismo por parte de la oposición y llamados del oficialismo para avanzar en la transformación del sistema judicial mexicano.