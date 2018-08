"Todas las personas, los capos, hasta (Marcelo) Tinelli me dice 'Moria, humanizaste al panel. Es extraordinario. A mí me fascina cómo hacés Incorrectas, pero me fascina más ver cómo hacés Intrusos, será que tenés más tiempo, es como un guante para vos. Es impresionante cómo lo dinamizaste'. Divino. Mucha gente me llamó. Me llamó todo el mundo. Periodistas que no son amigos, que sé que son cero obsecuentes, que tampoco son de tantos halagos, me dijeron: 'Moria extraordinaria, te felicito'.