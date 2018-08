"Así es mi vida, es sólo mía. Tú no la vivas. Si te molesta, pues mala mía. Así es mi vida, es sólo mía. No importa lo que digas. En el fondo me quieren y por eso me imitan", canta Maluma en "Mala Mía". Provocador como pocos, el cantante colombiano lanzó su nuevo single en clara respuesta a sus detractores. Y para redoblar la apuesta ilustró la portada del tema con una foto en la que se lo ve en la cama, rodeado de bellas mujeres en ropa interior.