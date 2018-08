"Cuando veo los bolsos y cuadernos

yo me quedo sin palabras

Aunque muchos no le crean

es chofer y justo de Baratta

Estuvo ahí junto a ti,

a Cris

Ellos en su mundo

separados del resto

por un abismo

Oye, llamame

dijo Hilda

esperando la suya

Por ti hablaré

Le dijo Centeno

todo al juez

Al fin del cuaderno

estás tú

Y me arrepiento

Yo por Cris hablaré

Y sabes bien

bolsos llevé

Anoto en cuadernos por fin

Yo me arrepentiré

Cuando cambien todo esto sueño

un horizonte de esperanza

Y yo sé que siempre hay

que seguir, seguir

Haré sacrificios y es por ti

Siempre el esfuerzo lo hago yo

y vos y vos y vos

Por ti lucharé

Espera, no me rendiré

Mi fin de proyecto eres tú

siempre contigo

Yo por ti seguiré

Y por nuestros viejos

yo pelearé

Y por los que vienen después

seguiré", fue la adaptación de la letra.