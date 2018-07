"Qué ganas de no verte nunca más

Pelado andate

Y el dólar del contrato lo cobrés

A diecisiete

Qué ganas de no verte nunca más

Qué insolencia

Si alguien a Chiqui le va a agradecer es el Valencia

A él de falso nueve lo ponés

Es Messi y en el mundo es el mejor diez

Ahora el mundo entero te putea, sos el primero

Y en la AFA que renuncien todos ya

Qué ganas de no verte nunca más

Qué ganas de quemar tu libro ya

Y arrancar el fuego, por tu culpa nos volvemos

Sé buenito peladito y renunciá

Qué ganas de no verte nunca más

Qué ganas que renuncies vete ya

La cosa se calienta, pues la deuda se incremente

Terminá la canción porque lo empiezo a putear

Pelado hijo de pu….", fue la graciosa adaptación.