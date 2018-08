"En Argentina tenemos un quilombo con las leyes: no las cumplimos, cuando hacemos leyes nuevas exageramos. Queremos ser más progresistas que los progresistas y hacemos una Constitución como la de Suecia; después no lo cumplimos nunca. Y con este tema pasó lo mismo. Como queremos ser participativos, entonces: 'Flor de la V es mujer'. Lo lamento, no es mujer: es un transexual. Está todo bien, pero ahí está equivocada la ley: no es una mujer. Una mujer es una mujer, un transexual es un transexual. Hay distintos géneros", dijo el periodista.