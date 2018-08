Florencia de la V. La semana que viene habrá un texto de conciliación y está todo bien. Yo creo que en el documento no tendría que aparecer el sexo nunca porque al Estado no le importa con quién te acostás. En Argentina tenemos un quilombo con las leyes: no las cumplimos, cuando hacemos leyes nuevas exageramos. Queremos ser más progresistas que los progresistas y hacemos una Constitución como la de Suecia; después no lo cumplimos nunca. Y con este tema pasó lo mismo. Como queremos ser participativos, entonces: "Flor de la V es mujer". Lo lamento, no es mujer: es un transexual. Está todo bien, pero ahí está equivocada la ley: no es una mujer. Una mujer es una mujer, un transexual es un transexual. Hay distintos géneros. Yo hablé con ella en la mediación, se lo dije en la cara: "Lamento, pero vos para mí sos un transexual". Es lo que yo pienso. Una ley no me puede obligar a pensar determinada cosa. Yo la tengo que pensar por mí mismo.