Pero la pesadilla no terminó ahí: "Otro abuso más se repitió ese mismo día, cuando fui a la comisaría porque todo el tiempo me hicieron sentir que la culpa lo tenía yo. Me preguntaron: ¿qué ropa tenía puesta? y un policía me dijo que si hacía la denuncia iba a ser como lo que estaba pasando en ese momento, pero veinte veces más. Me hicieron esperar un montón de tiempo y cuando vino el Comisario, no sé cómo terminó invitándome a salir esa noche", concluyó la artista.