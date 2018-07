"Sí, mi marido en realidad prometió que volvía si el club lo necesitaba, y en enero Vélez estaba peleando un descenso y él creyó que tenía que cumplir con su palabra, que es lo que hoy le critican, y volvió, peleó el descenso, Vélez gracias a Dios no está corriendo ese riesgo y ahora pasó a Boca. Él en su momento cuando volvió dijo que solamente iba a jugar en Vélez y que agradecía a los otros clubes. Yo creo que se sintieron traicionados por todo lo que la gente salió a decir alrededor y que no se entendió bien cómo fue, pero no fue algo sorpresivo ni de un día para el otro como se dijo. Fue una decisión que realmente costó mucho. Nosotros veníamos de Dubai, y él para venir a Vélez quedó en juicio con el club de Dubai", aclaró Weber.