"Entonces vamos a separar lo que podría pasar hoy de la película. Yo no soy un analista de fotos, soy un analista de películas, no me quedo con lo de hoy, porque eso es chiquito. Sacaron el sable que lo tenían a punto de desnenvainar, pero eso había que hacerlo cuando dirigía Bauza, cuando dirigía Martino, cuando nos comimos 3 con Brasil en Belo Horizonte. ¿Ahora me voy a poner a destruir a unos tipos que están reunidos entre ellos, que podrían pedirle a Sampaoli que de un paso al costado?", planteó.