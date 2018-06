"Necesito decirte algo que tenés que escuchar por mi boca hijita. Yo donde estoy voy a estar muy bien, te prometo, no llores. Necesito que me escuches, no puedo irme, mirá si me pasa algo y no te dije lo que te tengo que decir. Yo no me puedo ir, necesito calmar mi espíritu, necesito calmar mi alma antes de irme", arranca su confesión, con Simona y Marilina (Ana María Orozco) sentadas al borde de su cama.