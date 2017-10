Gastón Soffritti (25) interpretará a Romeo y tendrá un rol importante en la ficción, según él mismo contó cuando renunció al Bailando 2017 para dedicarse a Simona: "Vengo con este proyecto hace dos años y ahora está por arrancar de una vez por todas. Por suerte tengo un papel muy importante y no me da para hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque si no voy a terminar haciendo algo mal y la verdad es que mi profesión es ser actor".