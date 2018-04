"En todo el tratamiento no pregunté nada, incluso estaba descreída porque no me quería ilusionar. Sabía que doce días después de la inseminación el médico me tenía que llamar para darme los resultados, pero yo ya me había dado cuenta por dos cosas, mi gatita que es distante se puso cariñosa y después me sentí un poco mal, pero pensé que sería muy pronto. 18.10 me llama el médico y me confirmó la noticia. Yo estaba con mi mamá que no entendía nada", recordó.