"Estaba yendo al sanatorio, me saque una foto con las heparinas y fue fuerte porque pude tener a mi hijo de una manera hermosa, porque Felipe es sano, pude tenerlo en brazos. Tuve la posibilidad de tener diagnostico y la solución de ese diagnostico y me mata porque me encontraba con mujeres a las que no les pasaba eso, que me decían 'perdí a mis mellizos', 'a un bebé de ocho meses', es tremendo lo que pasa con las mujeres que pierden uno dos o tres", recordó.