Flor de la V: Una mujer que llega a ese nivel dice 'Tengo cinco hijos, no puedo alimentarlos. No quiero tenerlo'. No lo pueden hacer porque no lo permite la ley terminan en un centro clandestino y con un poco de suerte pueden salir con vida. Entonces, quedan cinco o seis chicos sin madre, por esa pobre mujer que terminó así porque este Estado no le dio la posibilidad. Hay muchos casos de esos, por eso no contemplan la vida y esa pobre mujer que terminó en un centro clandestino muerta porque el Estado, ni nadie, pensó en ella. Esa es la verdadera discusión.