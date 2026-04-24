¿Precio o equipamiento?: por qué los 10 SUV compactos más vendidos no son los más baratos

Los SUV del segmento compacto más vendidos no son los más baratos. Cuáles son los modelos que eligen los usuarios

Con los anuncios y lanzamientos de las últimas semanas, los vehículos SUV compactos parecen encaminarse definitivamente a ser el segmento de autos que marcará el pulso del mercado automotor en 2026.

La agenda del año empezó con el Honda WR-V en enero, siguió con el Toyota Yaris Cross en febrero, y se completó en abril con otros dos modelos: el Nissan Kait y el Chevrolet Sonic, lo que muestra a las claras una dirección que el mercado está tomando y las automotrices acompañan con nuevos productos.

El calendario sigue con fechas ya programadas para modelos que tendrán una cuota de mercado de relevancia, porque en agosto llegará el Jeep Avenger, que además tendrá como novedad para la marca: una versión híbrida que potenciará al modelo.

Estos cinco nuevos autos se suman a los modelos que llegaron en 2024, el Peugeot 2008 y el Renault Kardian, y a las dos novedades de 2025, el Citroën Basalt y el Volkswagen Tera, que ya tienen una base de clientes y una cuota de mercado estabilizada.

Hoy, entre los modelos anteriores como el Chevrolet Tracker, los VW Nivus y T-Cross, o el Jeep Renegade, y las nuevas ofertas tienen más de 20 modelos que superan el 35% del total de ventas de autos 0 km en Argentina.

Elegir uno es cada vez más difícil porque hay modelos con motores nafteros convencionales y turbo, pero también hay híbridos que ampliaron aún más la gama. Quizás por eso, en lugar de prevalecer por su precio, los modelos más vendidos no son los más baratos del mercado.

Los 10 SUV compactos más vendidos

Volkswagen Tera. Es el auto más barato de la marca pero no en el segmento. Sin embargo, es la mejor combinación de precio y prestaciones

1. Volkswagen Tera: 5.196 unidades

Es el último modelo lanzado por la marca, en agosto del año pasado, y con una estrategia comercial agresiva para ganar mayor porción del mercado, tiene en su versión de acceso un precio más bajo que el VW Polo, lo que lo convierte en el modelo más barato de Volkswagen en el mercado. Viene desde Brasil y tiene 4 versiones, la de acceso con el motor aspirado 1.6 y las siguientes tres con el motor turbo de 1.0 litros de 3 cilindros. La gama tiene la primera versión con caja manual y las restantes con caja automática. Sus precios van desde los $36.755.250 hasta los 46.747.750 pesos.

El Chevrolet Tracker defiende la industria nacional con un modelo que ya tiene varios años pero permanece en el tope de ventas

2. Chevrolet Tracker: 4.787 unidades

Aunque tiene un precio más elevado que el de muchos de sus competidores, el Tracker fue el B- SUV más vendidos en el mercado de los últimos tres años y el mejor de los que se fabrican en Argentina. Tiene 4 versiones, todas con el motor turbo 1.2 litros y caja automática de variador continuo (CVT). Sus precios van desde los $39.159.900 y llegan a 49.058.900 pesos.

El Peugeot 2008 empezó a ganar más terreno en 2026, coincidentemente con la llegada de más modelos al segmento

3. Peugeot 2008: 3.903 unidades

Este es el segundo B-SUV de producción nacional, y en los últimos meses ha empezado a ganar terreno en el mercado, lo que es una excelente noticia para la planta de Palomar, Buenos Aires, donde se fabrica, porque es la fábrica que debió quedarse con un turno de producción por la caída de demanda, principalmente del exterior. El 2008 tiene 3 versiones, todas con el motor turbo T200 y caja automática, y sus precios van desde $44.970.000 a 53.520.000 pesos.

Renault Kardian, el primer modelo de la "nueva Renault" en la región, viene desde Brasil

4. Renault Kardian: 2.445 unidades

El Kardian es el segundo SUV-B que se importa de Brasil con más ventas en Argentina. Se lanzó en el mercado local en agosto de 2024, y su proceso de afianzamiento en el mercado estuvo condicionado por la percepción de los usuarios de ser un Sandero más grande. Cuando Renault empezó a mostrar el resto de la gama de nuevos modelos, los clientes lo aceptaron de mejor modo y ya tiene un nivel de ventas razonable para la competitividad del segmento. Tiene 5 versiones con dos distintas motorizaciones. Las primeras son impulsadas por el 1.6 litros de 4 cilindros, y las tres más elevadas de equipamiento con el Turbo TCe 1.0 litros de 3 cilindros. Las primeras tienen caja manual y las tres restantes caja automática de doble embrague. Sus precios van desde los $37.310.000 a los 46.050.000 pesos.

El VW Nivus es el típico crossover devenido en SUV con la masificación de esta categoría

5. Volkswagen Nivus: 2.365 unidades

Este es uno de los modelos especiales de este segmento, ya que proviene de una silueta tipo Crossover devenida en SUV, lo que le da un “aire especial” y distintivo a nivel estético. El Nivus renovó su aspecto en 2025, es importado de Brasil y tiene una oferta de 5 versiones. La de acceso es la única con el motor aspirado 1.6 y caja manual, y las 4 restantes con el motor turbo de 1.0 litros de 3 cilindros y caja automática. Los precios arrancan en $43.554.600 y van hasta el tope de gama en 54.029.100 pesos.

El VW T-Cross fue el primer B-SUV regional que inició la actual tendencia en el mercado de Brasil y Argentina

6. Volkswagen T-Cross: 2.206 unidades

El T-Cross fue el primer B-SUV puro que fabricó Volkswagen en Brasil y llegó como pionero de un segmento que inevitablemente tendría suceso en el mercado. La renovación estética de 2025 extendió su continuidad, incluso pese a ser más caro que casi todos los competidores y de los modelos propios de la marca en la categoría. Se vende en 5 versiones con la misma configuración que el Nivus, con una de acceso como única opción con el motor aspirado 1.6 y caja manual, y las 4 restantes con el motor turbo de 1.0 litros de 3 cilindros y caja automática. Los precios varían entre $50.766.550 y 65.330.350 pesos.

Toyota Yaris Cross, la gran novedad por incorporar versiones híbridas a los B-SUV

7. Toyota Yaris Cross: 1.804 unidades

Esta es la gran novedad del mercado 2026, que aunque llegó recién para marzo, ya alcanzó casi las 2.000 unidades. Es la entrada al segmento de Toyota, que estaba en los SUV-C con Corolla Cross y SUV-D con SW4, y que llegó a la categoría de los modelos compactos con una propuesta que incluye la alternativa de propulsión híbrida. Se fabrica en Brasil, tiene 5 versiones, 3 nafteras y 2 híbridas, y sus precios comienzan en $41.464.000 y terminan en 54.020.000 pesos.

El Jeep Renegade sigue manteniendo la silueta Jeep como distinción, a la que suma una versión 4x4

8. Jeep Renegade: 1.691 unidades

El clásico modelo de Jeep convertido en un moderno SUV fue una genial idea de la filial brasileña de la marca para prolongar en el tiempo una leyenda que marcó una generación de vehículos 4x4 compactos. El Renegade es, por lo tanto, el precursor de modelos de este particular segmento con tracción integral en al menos una de sus versiones, lo que le dio un carácter propio para una cuota del mercado distinta. Se vende en 4 versiones, todas con el motor turbo T270 de Stellantis, pero tres con caja automática de 6 marchas y tracción simple, y una con la prestigiosa caja AT9 y tracción en las cuatro ruedas. Sus precios van desde $46.340.000 hasta los 57.350.000 pesos.

El Citroën Basalt es el SUV compacto más barato del mercado, pero está noveno en ventas

9. Citroën Basalt: 1.610 unidades

Recién en el noveno lugar aparece el B-SUV más accesible del mercado, el Citroën Basalt, lo que marca que el comprador de este tipo de automóvil no busca necesariamente precio sino prestaciones o equipamiento. El Basalt se hace en Brasil sobre el programa CCubo de Citroën, junto a los C3 y Aircross de la marca de origen francés. Se trae a Argentina con 4 versiones, dos con motor aspirado 1.6 litros y dos con el turbo 1.0 de tres cilindros conocido como T200. Las dos primeras con caja manual y las restantes con transmisión automática. Sus precios van desde los $32.260.000 hasta los 38.970.000 pesos.

El Citroën Aircross es el único que ofrece tres filas de asientos en el segmento

Citroën Aircross: 1.502 unidades

Con la misma base que el Basalt, el Aircross trae una propuesta diferente de carrocería con mayor espacio interior y una silueta más “cuadrada”, que se asemeja al concepto clásico de un SUV. Además, tiene la particularidad de ofrecer en su versión de mayor equipamiento, un modelo con tres filas de asientos y capacidad para 7 pasajeros. Por esa razón, en lugar de 4 versiones tiene 5, las dos primeras con motor atmosférico y las siguientes 3 con turbo. Los precios arrancan en $37.090.000 y llegan a 43.680.000 pesos.