Cartagena a oscuras: el 70% de la ciudad quedó sin luz, también hay afectaciones en el suministro del servicio de agua

El 70 % de Cartagena se quedó sin energía por una falla en el sistema de transmisión nacional de 220 kV la mañana del 24 de abril - crédito @MarianaOsorio27/X

Un grave apagón interrumpió el suministro eléctrico en Cartagena la mañana del viernes 24 de abril, afectando a cerca del 70% de la ciudad y provocando fallas en el servicio de agua potable en amplios sectores de la ciudad.

Las autoridades locales y empresas de servicios públicos, como Afinia y Aguas de Cartagena (Acuacar), informaron que la causa principal fue una falla en el sistema de transmisión nacional de 220 kV, cuyos impactos se mantienen mientras los equipos técnicos trabajan para restablecer el servicio.

De acuerdo con los reportes de Afinia, filial de EPM responsable de la distribución eléctrica en la región, la interrupción se originó a las 6:20 a. m. por un evento externo que ocasionó la desconexión en cascada de múltiples subestaciones.

Entre las instalaciones afectadas figuran Zaragocilla, Ternera, Mamonal, Nueva Cospique y Candelaria, dejando a gran parte de barrios como Manga, Castillogrande, Bocagrande, Centro Histórico, Urbanización Britania y Olaya Herrera sin energía.

El gerente territorial de Afinia confirmó que la falla se originó fuera de la infraestructura de la empresa y depende del sistema de transmisión nacional - crédito @AfiniaGrupoEPM/X

El gerente territorial de Afinia, Eder Vuelvas, precisó que el incidente se debió a una “falla en una línea de 220 kV del sistema de transmisión nacional”, infraestructura ajena a Afinia, y aclaró: “No se origina ni en Cartagena ni en la infraestructura de Afinia”, según un comunicado emitido por Afinia.

La magnitud de este apagón tuvo un efecto inmediato sobre la cotidianidad de cientos de miles de personas. Más allá de la interrupción eléctrica, Acuacar confirmó que el fallo impactó el funcionamiento del sistema de acueducto, generando bajas presiones y cortes temporales en el suministro de agua en diversas zonas.

La empresa detalló: “Se presenta una interrupción temporal en el funcionamiento del sistema de acueducto”, e instó a la ciudadanía a almacenar agua de manera preventiva y hacer uso racional del recurso, mientras se mantiene regular el monitoreo del sistema para normalizar el servicio una vez se restablezca la energía.

El jueves, la ciudad registró temperaturas de hasta 34°C, lo que agudiza la situación para quienes dependen del servicio de agua en condiciones climáticas adversas.

Hasta el momento, solo permanecen operativas las subestaciones Bayunca, Manzanillo y Villa Estrella, según lo comunicado por Afinia.

El resto de la infraestructura continúa fuera de servicio y los equipos técnicos trabajan en coordinación con el Centro Nacional de Despacho (CND) para identificar y solucionar el origen del evento. Pese a las acciones de contingencia y el despliegue inmediato de los protocolos de emergencia, Afinia informó que no existe aún un tiempo estimado para la normalización total de la red eléctrica.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, informó sobre la falla que mantiene a Cartagena a oscuras por el apagón que afecta al 70% de la ciudad - crédito @dumek_turbay/X

La empresa ha mantenido una comunicación constante con la comunidad a través de sus canales oficiales, agradeciendo la comprensión de los usuarios.

La interrupción eléctrica repercutió también en otros servicios, ya que varios ciudadanos reportaron fallas en la telefonía móvil durante la mañana, lo que dificultó aún más la gestión de la emergencia y el acceso a información en tiempo real.

La normalización de ambos servicios está supeditada a la solución de la falla principal, y tanto Afinia como Acuacar mantienen protocolos activos para informar los siguientes avances.

Alcalde de Cartagena confirmó que se desplegaron medidas tras un masivo apagón en Cartagena

El alcalde Dumek Turbay calificó la situación como una emergencia grave que tomó por sorpresa a las autoridades locales - crédito: @dumek_turbay/Instagram

El alcalde Dumek Turbay afirmó que la emergencia sorprendió por su escala y alcances: “Pues es una emergencia, grave. Obviamente, no estábamos preparados. Eso ha conllevado a que gran parte de la ciudad esté sin energía, gran parte de los negocios no hayan podido abrir, gran parte de las actividades programadas donde no hay una planta de energía de respaldo estén suspendidas, no solo labores comerciales, sino también inclusive del Gobierno”, indicó el mandatario a Noticias Caracol.

Hacia las 10:00 de la mañana, Afinia estimó a las autoridades que la situación podría normalizarse en un plazo de entre una hora y media y dos horas, según informó Turbay.

El mandatario señaló que, según el informe recibido, la causa principal radicó en una falla del sistema nacional de transmisión, lo que impidió el arribo de energía a la ciudad. La suspensión del servicio se extendió de manera prácticamente equitativa sobre la zona sur y la franja turística urbana, de acuerdo con fuentes municipales.

El impacto de la contingencia abarcó no solo los locales comerciales y restaurantes del centro histórico, que debieron mantener cerradas sus puertas durante la mañana, sino también el turismo, afectando a hoteles y hostales desprovistos de plantas de respaldo.

Turbay expuso: “La mayor cantidad de los negocios del centro histórico no han podido abrir sus puertas a esta hora de la mañana, sitios para el desayuno, sitios para el café. Y eso obviamente tiene a los cartageneros llamándonos y preguntándonos qué tan grave es el daño. Fue una complicación técnica que se escapa del distribuidor de energía Afinia de Cartagena, pero el reporte es que al filo de las diez de la mañana lo habremos resuelto”.

La caída del sistema eléctrico se reflejó también en la suspensión del suministro de agua potable, debido a que varias estaciones de distribución dependen del respaldo energético.

El alcalde precisó: “Hay algunas de las estaciones de distribución que no tienen respaldo de una planta de energía. Entonces, hoy hay sectores de la ciudad que si van a buscar un servicio o tener el precioso líquido para cualquier tipo de circunstancia en el hogar, pues no lo van a tener. Eso comienza a convertirse en una circunstancia también de afectación a los cartageneros”.

Con la parálisis de la red semafórica casi total, el tráfico urbano se volvió cada vez más difícil en pleno viernes laboral. “La red semafórica en su gran mayoría no está funcionando. Es viernes, es un día de mucha movilidad y eso nos está causando no solamente el desespero ciudadano, sino la angustia de tardar mucho más tiempo para llegar al sitio hacia donde se dirigen.

Entonces, tranquilidad, un poco de paciencia, que por ahí al filo de las diez de la mañana todo debería estar resuelto”, indicó el mandatario local.

Para mitigar el caos en la movilidad, la Municipalidad reforzó el despliegue de agentes viales. “El Ejército Azul, que es el ejército de los agentes de tránsito de nuestra Secretaría de Movilidad, ya está en los puntos más complejos que históricamente requieren un respaldo, porque el colapso y la complicación en la movilidad es evidente sin una red semafórica funcionando como debería ser”, señaló Turbay a Noticias Caracol.