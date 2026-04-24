Lula da Silva será intervenido por un acúmulo de piel en la cabeza y una tendinitis en la mano

Lula da Silva, presidente de Brasil (REUTERS/Pedro Nunes)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, será sometido este viernes a una intervención para retirar un acúmulo de piel en la cabeza y recibir una infiltración por una tendinitis en el pulgar de la mano derecha, según informaron fuentes oficiales.

Desde la Presidencia brasileña indicaron a la agencia de noticias EFE que se trata de “procedimientos simples, sin necesidad de preparación médica ni hospitalización”.

Ambos tratamientos se realizarán en un hospital privado de San Pablo.

El mandatario de 80 años ya se sometió en febrero pasado a una cauterización para tratar un engrosamiento en la capa superficial de la piel de la cabeza. Según el portal G1, el nuevo procedimiento será en la misma zona.

Lula, quien ocupa la presidencia desde el 1 de enero de 2023, intentará buscar la reelección para un cuarto mandato no consecutivo en las elecciones previstas para octubre.

Las encuestas más recientes señalan que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) perdió la ventaja que mantenía frente al principal rival, Flávio Bolsonaro, hijo del ex mandatario Jair Bolsonaro. Ambos candidatos aparecen ahora empatados.

Algunos sondeos incluso muestran a Flávio Bolsonaro por encima de Lula. Flávio fue designado candidato por su padre, quien cumple una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022 ante Lula.

Investigadores del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Sao Paulo (EFE/Joédson Alves/Archivo)

Brasil crea el primer cerdo clonado de Latinoamérica destinado al suministro de órganos

En otro orden, un grupo de científicos brasileños ha logrado obtener el primer cerdo clonado de América Latina destinado al suministro de órganos en el sistema público de salud para eventuales xenotrasplantes, informaron este jueves fuentes académicas.

El cerdo nació en un laboratorio de Piracicaba, en el interior de San Pablo, tras un trabajo de casi seis años a cargo de investigadores de la Universidad de San Pablo (USP), afirmó en una nota la Fundación de Amparo a la Investigación del Estado de San Pablo.

El proyecto se inició en 2019 y busca garantizar que Brasil no dependa de las importaciones para realizar xenotrasplantes mediante cerdos genéticamente modificados para que sus órganos puedan usarse en humanos sin generar rechazo inmunológico.

“El paso que hemos dado ahora es crucial porque la clonación de cerdos es una de las técnicas más difíciles de dominar para poder hacer viable un trasplante de órganos entre especies diferentes”, dijo Ernesto Goulart, profesor del Instituto de Biociencias de la USP.

Para conseguirlo, los científicos desactivaron tres genes de los cerdos que inducen el rechazo en humanos e insertaron nuevos segmentos, empleando siete genes humanos en las células porcinas para hacerlas más compatibles con el organismo del receptor.