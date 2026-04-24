Situación límite en un hogar de discapacidad de Areco: enfrenta una crisis por falta de fondos y peligra la atención

El hogar San Camilo de Areco enfrenta una crisis por la falta de fondos estatales y riesgo de cierre

En medio de una crisis que afecta a los centros de atención para personas con discapacidad en Argentina, el Hogar San Camilo, ubicado en Vagues, San Antonio de Areco, enfrenta una situación límite. El establecimiento, que aloja a personas con enfermedades degenerativas y autodegenerativas, acumula meses sin recibir pagos por parte del Estado. El hogar depende principalmente de fondos estatales, que no llegan desde diciembre de 2025, afectando el pago de sueldos y cargas sociales.

El cura a cargo, Francisco Berola, denunció públicamente la situación al señalar en Infobae en Vivo A las Nueve: “Nos deben diciembre, enero, febrero, marzo. Todos esos meses pagamos los sueldos. A nosotros nos quedan cien mil dólares en el banco de ahorro. Si en esta semana para llegar a los sueldos vendo esos dólares, no alcanzo a pagar los sueldos”. Además, el hogar no recibe insumos esenciales, como medicamentos y pañales, del programa nacional Incluir Salud desde hace meses.

Berola detalló: “El Estado me está debiendo $600 millones. IOMA nos debe $70 millones de pesos. El hogar le lava la ropa al hospital municipal porque el hospital tiene las máquinas rotas”, relató.

El hogar denuncia la falta de insumos esenciales, como medicamentos y pañales, del programa nacional Incluir Salud hace meses (Captura de video)

Deudas acumuladas y falta de respuestas estatales

El Hogar San Camilo aloja a 66 residentes, entre niños y adultos, con diversas discapacidades. Un 33% de ellos pertenece al programa Incluir Salud, otro grupo es beneficiario del PAMI y un 12% tiene cobertura del IOMA. Todos estos organismos adeudan fondos al hogar.

El presupuesto mensual se ubica en unos $260 millones, mientras que las donaciones solo alcanzan los $14 millones. “Estoy haciendo una campaña para conseguir dos mil donantes que pongan diez mil, quince mil pesos para paliar el déficit. Pero ¿cómo hago para sostener el resto?”, manifestó Berola.

Sobre la atención, indicó: “Tenemos tecnología de punta, una sala de estimulación multisensorial, grúas. Les damos a los chicos un servicio cinco estrellas. Muchos no tienen familia o vienen de hogares de bajos recursos, pero a ninguno le cobramos nada”.

El impacto de la crisis en residentes y personal

La falta de fondos afecta directamente a la vida cotidiana en el hogar. El padre Berola explicó: “En el hogar trabajan noventa personas: profesionales, cuidadoras, médicos, enfermeras, kinesiólogos, terapistas de ocupación. Es un equipo interdisciplinar de primer nivel”.

En algunos casos, residentes como Felipe permanecen internados sin cobertura estatal, generando un gasto de más de cuatro millones de pesos mensuales solo para él. “Nosotros pagamos una cuidadora las 24 horas. El mes pasado gastamos tres millones de pesos en él solo. Porque nuestros residentes van a un hospital y allí no pueden ni saben cuidarlos”, añadió.

Más de noventa trabajadores interdisciplinarios sostienen la atención profesional y permanente de niños y adultos con discapacidad

Berola remarcó la situación de dos residentes que llevan más de veinticuatro meses sin cobertura estatal. “Uno entró por una gestión de su madre, que vino de Paraguay. El chico estuvo gratis todo este tiempo. El otro lo abandonó su madre. Llegó al hogar, pasó por un hogar de niños y está con nosotros sin cobertura. Esperamos que nos permitan facturar, porque la situación es desesperante”.

Funcionamiento diario y organización interna

El Hogar San Camilo funciona todos los días del año, con atención permanente. “A las siete de la mañana llegan las cuidadoras. Se higieniza y se curan a todos los residentes, se les da desayuno, almuerzo, merienda y cena. Hay cambios de pañales constantes y atención médica de calidad. A la noche, dos enfermeras permanecen de guardia”, explicó Berola.

El financiamiento estatal es esencial para el funcionamiento. “Mis ingresos dependen casi exclusivamente del Estado nacional y provincial. El municipio no aporta nada. Solo las donaciones nos permiten sumar una parte ínfima”, destacó.

Los desafíos para sostener el servicio

El hogar ha debido ajustarse a la crisis nacional. “Sufrimos inspecciones frecuentes de PAMI, tuvimos atrasos en los pagos y ahora nos deben febrero”, señaló Berola. El presupuesto se ha vuelto insostenible: “Mi presupuesto es de $270 millones por mes y apenas llego con las donaciones”.

“La realidad es que en todo el país hay prestadores, hogares y centros de atención que no pueden pagar aportes ni sueldos. La crisis es grave”, indicó. Berola también se refirió al temor que enfrentan las familias al notar que sus hijos, una vez adultos, no pueden ser cuidados por ellos y deben depender del sistema. “Cada vez ingresan más adultos en estas situaciones. Los padres no pueden cuidarlos por la complejidad de las patologías. Nos hemos transformado en un centro médico más que en algo meramente asistencial”, sumó.

Llamado a la sociedad y a las autoridades

A pesar de la gravedad de la crisis, Francisco Berola mantiene el compromiso. “Hay mucha gente trabajando, que sigue, que va a trabajar denodadamente, pero parece que hay lugares que no dan más”, declaró.

Los interesados en colaborar pueden hacerlo a través de las redes oficiales del hogar: Hogar San Camilo Vagues, en Instagram y en el sitio web, donde se puede donar cualquier suma.

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