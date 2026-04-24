Impacto en Italia: Guardiola podría dejar el Manchester City para ser entrenador de la selección azzurra

Pep Guardiola se iría del Manchester City al final de la temporada: ¿agarra la selección italiana? (Reuters/Carl Recine)

Josep Guardiola, tentado por dirigir a la selección italiana, podría considerar un nuevo desafío profesional si la Federación Italiana de Fútbol lo contacta tras la finalización de la temporada inglesa, en un momento donde la incertidumbre sobre su continuidad en el Manchester City y su histórica conexión con Italia convergen para abrir una posibilidad inédita en su carrera, según publicó el medio La Gazzetta dello Sport.

El nombre de Guardiola resuena con fuerza entre los candidatos para liderar a la selección nacional italiana después del 22 de junio, fecha en la que el nuevo presidente de la federación asumirá el cargo, conforme reportó el medio italiano. La carrera del técnico catalán, con 41 títulos conseguidos en 18 años, se ha consolidado como una de las más exitosas de la historia moderna del fútbol. Solo el inglés Sir Alex Ferguson supera ese registro, tras sumar 49 trofeos en 39 años como entrenador. Este dato, que no suele aparecer en las coberturas del día a día, profundiza el impacto de un posible fichaje para Italia, país con el que Guardiola mantiene un histórico vínculo personal y profesional.

En 2018, durante un festival en Trento, Josep Guardiola, entonces entrenador del Manchester City, respondió “¿Por qué no?” al preguntársele sobre la opción de tomar las riendas de una selección, abriendo así la puerta a un futuro en el banquillo de Italia. En ese encuentro compartido con Carlo Ancelotti y Arrigo Sacchi, el entrenador rememoró cómo su paso por clubes y países que no había planeado en su carrera fue resultado de sucesos inesperados y de su apertura a nuevos desafíos. Esta actitud, junto al afecto que siente por el fútbol italiano —como lo demuestra su etapa como jugador en Brescia y Roma, y el dominio del idioma—, impulsa la expectativa de que un llamado federal podría resultar efectivo.

En Italia hay consenso con la figura de Pep Guardiola (REUTERS/Scott Heppell)

La conclusión de la Premier League el 24 de mayo —con el título aún en disputa— y la final de la FA Cup el 16 de mayo dejan la ventana abierta para que la federación italiana contacte al técnico catalán en las semanas inmediatamente posteriores. En este contexto, el ex defensor Leonardo Bonucci, consultado durante la Copa Laureus en Madrid sobre el futuro de la selección tras la salida de Gennaro Gattuso, defendió la conveniencia de apostar por Guardiola: “Si hay un verdadero deseo de empezar de cero, yo empezaría con Pep Guardiola, porque traer a alguien como él supondría un cambio radical con respecto a todo lo que ha ocurrido en el pasado”. Bonucci calificó el fichaje como difícil, pero subrayó que “soñar ahora mismo no cuesta nada”.

El atractivo de Italia, para Guardiola, no es solo profesional. Su estrecha relación personal con el país y la presencia ininterrumpida del fútbol italiano en sus motivaciones fortalecen la hipótesis de un acercamiento. Su mano derecha, Manel Estiarte, célebre por su trayectoria como waterpolista en clubes italianos entre 1986 y 1999, representa parte de este lazo afectivo y cultural con el entorno italiano. La disposición emocional del técnico hacia Italia lleva a considerar que el aspecto económico no sería determinante para un eventual acuerdo.

Actualmente, La Gazzetta dello Sport subraya que Guardiola cuenta con plena libertad contractual y el reconocimiento de la dirigencia del Manchester City, que le permitirá decidir si permanece un año más o da por terminada su etapa tras una década. En caso de despedirse, su objetivo declarado es desacelerar el ritmo, valorando un puesto que le permita reducir la presión diaria. La idea de dirigir una selección nacional, que permita niveles de exigencia intermedios entre la vida de club y el descanso total, se ajusta a esa motivación.

El City de Guardiola definirá el título de la Premier League y la FA Cup en las próximas semanas (REUTERS/Scott Heppell)

Guardiola se ha visto tentado por la opción de Inglaterra en el pasado, pero la renovación de Gareth Southgate hasta 2028 y la inminente extensión de Ancelotti al frente de Brasil hasta 2030 restringen sus opciones en grandes combinados nacionales. Esto deja a la Federación Italiana de Fútbol como uno de los pocos actores con capacidad real de presentar una propuesta que resulte atractiva para el entrenador de Santpedor.

La presencia reiterada de Guardiola en los debates sobre el futuro inmediato de la selección italiana se da en un contexto donde Italia arrastra una mala racha y busca un proyecto que devuelva la esperanza al fútbol nacional azzurro. Al cierre de la temporada inglesa, todas las partes consideran propicio iniciar un diálogo. Ante el inminente relevo en la presidencia de la federación y con la Premier League y la FA Cup llegando a sus desenlaces, la eventual llamada de Italia podría convertir a Guardiola en el nuevo seleccionador nacional, un fichaje que, si se concreta, marcaría el inicio de una etapa radicalmente distinta para el calcio.