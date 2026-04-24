Cultura

¿Es o no es? Un misterioso Stradivarius reaviva la historia del saqueo de los nazis que llega hasta Argentina

El legendario violín “Lauterbach”, robado durante la Segunda Guerra Mundial y valorado en más de 11 millones de dólares, perteneció a un empresario austríaco con descendientes en Sudamérica

Guardar
La misteriosa aparición de un Stradivarius perdido en Francia desata debate entre expertos y músicos
La misteriosa aparición de un Stradivarius perdido en Francia desata debate entre expertos y músicos

¿Un Stradivarius robado por los nazis en Polonia reapareció a finales de marzo durante un concierto en el noreste de Francia? La experta Pascale Bernheim, que lo busca desde hace años, asegura que sí, aunque el origen del instrumento genera debate.

Este violín, fabricado por el célebre lutier italiano del Renacimiento Antonio Stradivari y desaparecido desde hace años, tiene actualmente un valor estimado en más de 10 millones de euros (más de 11,7 millones de dólares).

La experta cuenta que sus sospechas comenzaron tras leer la crónica del diario local Les Dernières Nouvelles d’Alsace sobre una velada el 31 de marzo en el museo Unterlinden de Colmar, en el noreste de Francia, que combinaba una cata de vinos y un concierto de violín.

El violonista Emmanuel Coopey tocó varios violines distintos, entre ellos tres antiguos: uno fabricado en “1624” por el lutier Niccolò Amati, otro “del taller de Antonio Guarneri fechado en 1735″... y “uno de 1719 de Antonio Stradivari, según el artículo del diario.

Stradivarius robado en la Segunda Guerra Mundial
El posible hallazgo del legendario violín ‘Lauterbach’, robado durante la Segunda Guerra Mundial, sorprende al mundo de la música clásica (Foto: Mendelssohn-Bohnke Papers)

“Estoy absolutamente convencida de que se trata del ‘Lauterbach’”, declara la presidenta de la asociación Musique et spoliations (Música y Expoliaciones), en referencia al violín robado en 1944 en Polonia y llamado así por uno de sus primeros propietarios.

Stradivarius “del periodo más bello”

Soldados nazis lo robaron en 1944 en el Museo Nacional de Varsovia, pero la última vez que fue visto fue a inicios de los años 1990 en Francia tras pasar años en la República Democrática Alemana, en la órbita soviética, según una investigación del diario Le Parisien.

Sólo existen nueve Stradivarius de 1719, de los cuáles dos están desaparecidos: el “Lauterbach” y otro apodado “Lautenschlager”.

Sin embargo, este último tiene una particularidad. Su tapa inferior está compuesta de dos tablas de madera, por lo que no puede ser el violín usado en Colmar, cuya parte posterior está fabricada con una sola, según la información del rotativo.

El organizador de la velada en Colmar es además el productor de conciertos de música clásica Emmanuel Jaeger, quien en 2017 se puso en contacto con la experta para investigar el origen de un violín en posesión de Jean-Christophe Graff, un lutier de Estrasburgo.

Este último pensaba que tenía un Vuillaume, de menor valor, hasta que, durante un coloquio, un reputado experto mundial, el británico Charles Beare (fallecido en 2025), le dijo: “Esto no es en absoluto un Vuillaume, es un Stradivarius y un Stradivarius del periodo más bello”, explica Pascale Bernheim.

El violín, fabricado por el célebre lutier italiano del Renacimiento Antonio Stradivari y desaparecido desde hace años, vale más de 11 millones de dólares (Imagen archivo)
El violín, fabricado por el célebre lutier italiano del Renacimiento Antonio Stradivari y desaparecido desde hace años, vale más de 11 millones de dólares (Imagen archivo)

A Graff le preocupaba tener en su posesión un violín expoliado, agrega la experta.

Investigación de Austria a Argentina

La especialista inició entonces sus investigaciones, identificó al propietario del “Lauterbach” antes de la Segunda Guerra Mundial, el industrial polaco Henryk Grohman --que lo había cedido al museo polaco antes de su muerte--, y localizó incluso a descendientes suyos en Austria y en Argentina.

Pero el origen del instrumento aún está por determinar con certeza. “Que yo sepa, Beare evaluó en dos ocasiones el violín y posteriormente se sometió a un análisis dendrocronológico", método que permite determinar en particular la edad de los objetos de madera, explica Bernheim.

Ni Emmanuel Jaeger ni el lutier de Estrasburgo respondieron. El primero declaró, sin embargo, a Le Parisien que la experta se equivocaba. “No se trata del violín robado”, aseguró también el jueves en Les Dernières Nouvelles d’Alsace.

Según el organizador de la velada, el violín cedido para el concierto por el propietario del instrumento es otro Stradivarius de 1719. “Errar es humano y puede que me equivoque”, replica Bernheim. Pero si se trata efectivamente de un Stradivarius de 1719, sin ser el Lauterbach, “en ese caso, que nos explique cuál es”.

Fuente: AFP

Temas Relacionados

CulturaStradivariusMúsicaNaziArte robadoNazismoFrancia

Últimas Noticias

Mariana Enriquez habló de Rosalía: “Hay algo monstruoso en su nivel de fama”

Desde Australia, la escritora argentina reflexionó sobre la estrella española. “Es raro que alguien con ese nivel de exposición tenga la capacidad de hacer sentir cómoda a la gente”, afirmó

Mariana Enriquez habló de Rosalía: “Hay algo monstruoso en su nivel de fama”

“Pensé que era un secreto pero todo el mundo lo sabía”: Andrew Lloyd Webber y una sorprendente confesión sobre su estado de salud

El célebre compositor británico de ‘Evita’, ‘El fantasma en la ópera’ y otros grandes éxitos del teatro musical, reveló en una entrevista que realiza un tratamiento de rehabilitación

“Pensé que era un secreto pero todo el mundo lo sabía”: Andrew Lloyd Webber y una sorprendente confesión sobre su estado de salud

Raymond Chandler, escritor estadounidense: “El alcohol es como el amor: el primer beso es magia; el segundo, intimidad; el tercero, rutina”

En la novela “El largo adiós” de 1953, el personaje de Terry Lennox nos una advertencia: tanto en los sentimientos como en la barra de un bar, el peligro está en la inercia de seguir adelante cuando la magia ya se ha retirado de la habitación

Raymond Chandler, escritor estadounidense: “El alcohol es como el amor: el primer beso es magia; el segundo, intimidad; el tercero, rutina”

Ortografía y redacción: 40 años del accidente de Chernóbil, claves de redacción

La Real Academia Española promulga normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Ortografía y redacción: 40 años del accidente de Chernóbil, claves de redacción

Agenda de la Feria del Libro 2026: todas las actividades de este viernes 24 de abril

Autores célebres, actividades interactivas y homenajes diversos convierten cada rincón de La Rural en un mosaico cultural vibrante. El cronograma esconde sorpresas y momentos que prometen dejar huella en esta edición histórica

Agenda de la Feria del Libro 2026: todas las actividades de este viernes 24 de abril
DEPORTES
La contundente sanción que le impuso la UEFA a Gianluca Prestianni por su cruce con Vinícius Júnior

La contundente sanción que le impuso la UEFA a Gianluca Prestianni por su cruce con Vinícius Júnior

La Fórmula 1 confirmó la vuelta de un histórico circuito al calendario oficial a partir de 2027

Se filtraron detalles de la salida del DT del Chelsea: del exabrupto con Enzo Fernández a las críticas por “no saber dirigir”

Solana Sierra brilló en el Madrid Open y avanzó a la tercera ronda con un gran triunfo

Impacto en Italia: Guardiola podría dejar el Manchester City para ser entrenador de la selección azzurra

TELESHOW
Paco Amoroso hizo el unboxing de los cinco Latin Grammys que ganó junto a Ca7riel

Paco Amoroso hizo el unboxing de los cinco Latin Grammys que ganó junto a Ca7riel

Chechu Bonelli y el dolor tras separarse de Cvitanich: “Más fuerte que cuando perdí a papá y mamá”

Oriana Sabatini fue tajante sobre su tía Gabriela: “No hablamos más pero no por decisión mía”

Abel Pintos emocionó con una revelación sobre el amor y el dolor en pleno programa

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes siguen en placa y cómo reaccionaron los salvados

INFOBAE AMÉRICA

Bajo presión, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán viajará a Pakistán para avanzar en el diálogo con Estados Unidos

Bajo presión, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán viajará a Pakistán para avanzar en el diálogo con Estados Unidos

La película “Michael” recauda USD 18,5 millones en su primer día de estreno y marca un debut histórico en taquilla

Lula da Silva será intervenido por un acúmulo de piel en la cabeza y una tendinitis en la mano

El cometa interestelar 3I/ATLAS contiene niveles récord de agua semipesada: qué significa según los científicos

Mariana Enriquez habló de Rosalía: “Hay algo monstruoso en su nivel de fama”