Betis vs Real Madrid, EN VIVO: dónde y cuándo ver la Jornada 32 de LaLiga en México

(AP Foto/Manu Fernández)

El Estadio de La Cartuja será el escenario donde el Real Betis y Real Madrid inauguren la Jornada 32 de LaLiga 2025/26, en un partido con implicaciones directas tanto en la pelea por los primeros puestos como en la lucha por mantenerse en zona alta de la clasificación.

El conjunto verdiblanco llega con resultados irregulares en sus últimos compromisos, mientras que el equipo merengue se mantiene en la persecución del liderato, sin margen para dejar puntos en el camino.

Contexto del encuentro y situación en LaLiga

(REUTERS/Marcelo Del Pozo)

El Betis afronta este compromiso ubicado en la quinta posición de la tabla general con 49 puntos. Su rendimiento reciente ha sido inestable, con solo una victoria en los últimos cinco partidos, aunque esa última presentación terminó con triunfo, un resultado que le permite llegar con cierto impulso a este enfrentamiento.

Del otro lado, el Real Madrid se presenta como segundo de la clasificación con 73 puntos, a nueve unidades del Barcelona, actual líder del campeonato. El conjunto blanco mantiene la presión por recortar distancias en la pelea por el título, por lo que el duelo en Sevilla representa un punto clave en su aspiración de sostener opciones en la recta final del torneo.

Horario y transmisión

(REUTERS/Ana Beltran)

El encuentro entre Betis y Real Madrid está programado para disputarse este viernes 24 de abril en el Estadio de La Cartuja, con inicio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

En cuanto a la transmisión, el partido podrá seguirse en México a través de Sky Sports, servicio que cuenta con los derechos de emisión de LaLiga en televisión de paga.