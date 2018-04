"Yo desde el día que me fui dije hasta acá llegué, yo soy muy o blanco o negro, no tengo vuelta atrás en las cosas que hago o digo. Yo soy así, bloqueo, aunque me duela, porque sufrí. Tengo fotos todavía del día que me tuve que ir, que le mandé a mi viejo, que le dije 'pa, hasta acá llegué, di todo'", expresó el futbolista, quien fue terminante cuando le preguntaron si extrañaba a su ex pareja. "No", sentenció lacónico. "Para mí es definitivo, no hay posibilidad de volver", agregó sin vueltas.