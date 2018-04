El exfutbolista no pudo viajar de Dubai a Argentina porque Al Fujairah, el club que dirige, tenía que jugar un partido importante mientras disputa el ascenso de categoría. "No puedo dejar a 30 familias esperando, o viendo por televisión, el casamiento de la hija de Maradona. No tengo ningún derecho para hacerle ese a los muchachos", aseguró Diego este jueves en Perspectivas, el programa que conduce Jonatan Viale en CNN en Español.