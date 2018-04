"El año pasado lo enfrentó", comenzó el relato Ojeda este jueves en Intrusos y detalló lo que sucedió entre su ex pareja y su hijo que, en ese entonces, tenía cuatro años: "Diego -desde Dubai- me llamó por Facetime y me pidió que se lo muestre, pero el nene, que recién está empezando a hablar dijo 'Papá no', 'No, mamá. Papá, basta'. Diego se enojó y Dieguito revoleó el teléfono y no hablamos más. Cuatro años tenía en ese momento".