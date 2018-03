"Yo no estuve muy presente en la polémica, me contaron, fue una charla que tuve creo que Fede vía redes sociales con Claudio Villarruel. Cuando ganamos el Martín Fierro los chicos me lo dan a mí y me lo llevo. Y al otro día me llama María Laura Anselmi, que era la jefa de prensa de Telefe, y me dice 'lo puedo mandar a Claudio que va a hacer una nota en la revista Noticias'. Le digo bueno, vengan a buscarlo, vino un auto, lo llevan, y me dice te lo devuelvo la semana que viene", arrancó con el relato.