"Necesito explicarte", le cuenta ella. "Me moría, pero estabas vos, y eso hacía que el dolor fuese más leve. Pero dolía, yo hacía lo posible por no molestar, y después te hiciste hombre, y vi que te estabas quedando solo, y sentí que era mi culpa. Y pensé que era mi deber como madre, si no había podido darte un hermano, al menos encontrarte una compañera, y quería buscarla yo misma, y me pasé toda la vida buscándola. Perdoname hijo", le confiesa.