"Le dije que me estaba haciendo mal, que lloraba y que no lo hiciera más porque así no podía grabar. Es tanta la impotencia… Se lo dije de todas formas. No entendía y encima me va a hacer juicio. No quiero llevarlo al plano material, porque no es mi motivación, yo quiero disculpas. No soy la Calu de hace cinco años, ahora tengo amor propio y fuerza", aseguró la actriz este lunes en Intrusos.