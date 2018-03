"Hay gente que sabe y no dice nada, y lo entiendo, porque tenés un trabajo, tenés miedo y está bien, pero si vos no lo exponés nadie se entera, nadie hace nada. Por eso, mi intención es que se hable, que se visibilice, que esto no se acepte, y no es tan difícil. No es que yo digo no quiero que ni me toques, ni me hables, a mí la sexualidad me encanta, la sexualidad, la sensualidad, el deseo mutuo están bien, lo consentido está bien, lo que no está bien es cuando alguien dice no. Cuando el deseo es unilateral está mal", concluyó.