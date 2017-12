"Hace muy poco tiempo, cuando estaba en el Bailando, fuimos a una audiencia para cerrar bien el tema de la plata, del 20 por ciento más que teníamos que pasar, y la jueza que nos atendió me dijo ´bueno, yo a usted lo conozco señor, ya sabemos dónde está, de qué trabaja, y a usted señora no la conozco, pero tratemos en lo posible, no expongamos al chico, en esto, no hablemos más del tema del chico, hablemos todo vía legal´. Yo nunca hablé de él, es la primera vez, porque no lo quise exponer. Me acuerdo que eran las 12 del mediodía cuando terminó la audiencia, y después que le habían dicho eso se tomó un remise y se fue a Intrusos. Entonces me di cuenta que realmente no le importa", profundizó.