Pero lo peor llegaría segundos después, cuando la conductora ya se prestaba a regresar al perro a los brazos de uno de sus asistentes. Y tras advertirle a su secretario que no lo deje "arriba del tereso" -¡100 % Susana!-, estalló: "Ay, no, la tiene ahí. Ay, ay… ¡Ayyyyy! No, me muero. ¡Con razón! Vengan, traigan alcohol", pidió, entre las risas de quienes estaban en el estudio. Porque el Russkiy Toy también había hecho pis. Pero sobre la humanidad de la diva.