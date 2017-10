Y La Bomba le respondió esta mañana. "Yo no miento. Yo sí andaba con el pelo como varón, pelada, empiojada y descalza. Y sí me arrodillaban en el maíz por horas, me golpeaban. Y no cuento otras cosas que mi madre sufrió y que la llevó hoy a tener demencia senil: en los estudios (clínicos) que le hacíamos le salían muchos derrames en la cabeza por los golpes que sufrió de joven. Si ella (por Olga) no lo recuerda será porque supo olvidar", retrucó Gladys en el programa Los ángeles de la mañana, de El Trece.