Sergio Fajardo habría redefinido su estrategia de campaña y ahora apunta a Abelardo de la Espriella, al que reconocería como el rival a vencer

Sergio Fajardo es consciente que tendrá que competir por restarle protagonismo a Abelardo de la Espriella y ganar el respaldo de sectores de centro, que podrían inclinarse con Paloma Valencia - crédito Colprensa

Sergio Fajardo, candidato presidencial del partido Dignidad y Compromiso, buscaría de forma afanosa reposicionar su campaña a menos de 21 días de la primera vuelta, prevista para el 31 de mayo de 2026. El aspirante de centro, que hace un año punteaba en los diferentes sondeos, está relegado, a juzgar por las mediciones que no le dan más de un 5% de favoritismo con miras a la jornada democrática que se aproxima,

En efecto, ante lo que considera el predominio de la polarización, y la necesidad de darle un nuevo mensaje a sus simpatizantes y a los que aún no definen su voto, el exgobernador de Antioquia lanzó un mensaje que podría entenderse como una redefinición de su estrategia, pues señaló a Abelardo de la Espriella como el rival prioritario a vencer, al hacer énfasis, en sus redes sociales, de cuál sería el objetivo en esta recta final.

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A través de este mensaje en X, el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo apuntó a Abelardo de la Espriella como el rival a vencer en primera vuelta - crédito @sergio_fajardo/X

El candidato sin duda un panorama adverso, pues hace parte de lo que sería un grupo secundario de aspirantes, según las cifras de las principales firmas encuestadoras. Mientras el senador Iván Cepeda encabeza la contienda con entre 37% y 38% de la intención de voto, De la Espriella y Paloma Valencia lo segundan, con promedios que los han ubicado entre el 27% y el 22%, respectivamente.

Esta concentración habría minimizado la influencia del centro, siendo este un sector que Fajardo pretende representar en solitario tras su rechazo a participar en la consulta promovida por la exalcaldesa Claudia López. Por ello, a través de sus canales digitales, el exalcalde expuso su diagnóstico sobre los límites de los bloques tradicionales y extendió su invitación para sumarse en la cruzada para vencer al autodenominado “Tigre”.

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“El petrismo duro tiene un techo. Mensaje a las personas moderadas de Colombia: el uribismo duro tiene un techo”, expresó en un mensaje dirigido al grueso de la población que seguiría indecisa. “¿Hay otra alternativa? Sí. La que representamos. Un centro moderado y progresista. Capaz de frenar a Abelardo, de sumar votos del centro-izquierda, del centro-derecha, del centro y de los nuevos votantes y abstencionistas”, añadió.

Y es que en su mensaje mencionó a De la Espriella en tres ocasiones, y solo una a Valencia, lo que daría luces de cuál sería su objetivo próximo, en una publicación que, por otra parte, fue entendida como una carta de aceptación de que no tendría mayores chances de seguir en carrera por la presidencia, en lo que podría configurarse como su tercer revés consecutivo, tras los sufridos en 2014 y 2018.

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Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia son los que escoltan actualmente al oficialista Iván Cepeda en las encuestas - crédito Infobae Colombia - Nathalia Angarita/REUTERS

¿Cuál sería la estrategia de Sergio Fajardo?

En su mensaje Fajardo admitió que, si bien no cuenta con el respaldo esperado en las distintas mediciones, aún tiene posibilidades viables de meterse en la pelea, pese a que la jornada está próxima. “Somos la candidatura con menor rechazo. Podemos unir a Colombia. Somos el voto más útil. Todavía hay tiempo. Quedan 20 días. Hay tiempo. Es posible”, según recogió en su mensaje proselitista.

La elección de acudir como candidato independiente se tradujo en su ausencia de las consultas interpartidistas previas a las elecciones de 2026. El partido Dignidad y Compromiso inscribió su postulación sin coalición alguna, en una decisión que, en palabras del propio aspirante, buscó evitar el desgaste de las “maquinarias” y la “estrangulación” de las opciones moderadas en las coaliciones tradicionales.

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El panorama político de cara a la primera vuelta tendría a los 12 candidatos fragmentados en dos lotes; por ello, la lucha de Sergio Fajardo tendrá que ser titánica - crédito Imagen ilustrativa Infobae Colombia

Fajardo ha sostenido que las consultas de marzo solo beneficiaron a los extremos, mientras que los comicios de Congreso estuvieron dominados por partidos tradicionales y recursos con los cuales se negó a alinearse. Su rechazo a la invitación de Claudia López para una consulta unificada de centro parece haber precipitado la desintegración de ese bloque, pues cada uno irá por su lado en búsqueda del mismo electorado.

En cuanto a su propuesta programática, Fajardo ha mantenido su énfasis en temas de educación, anticorrupción, seguridad urbana y reconciliación nacional. Sin embargo, tal parece que su mensaje de moderación ha perdido fuerza frente a los electorados que se aglutinan en torno a propuestas de corte más marcado, como han sido las de Cepeda, De la Espriella e, incluso, la de Valencia, más abierta al centro.

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A la fecha, la campaña de Fajardo depende casi en exclusiva de la comunicación digital para intentar revertir la inercia descendente que marcan las encuestas. Su apuesta, basada en un llamado al voto útil y a la unidad de todas las franjas de centro y abstencionistas, en síntesis, iría tras la intención de reconfigurar el panorama electoral que, por ahora, privilegia la confrontación entre los dos extremos ya conocidos.