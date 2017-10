"A Gladys la atiende una psiquiatra que es amiga de ella, y la medica, pero tiene que ir a un médico aparte, no a una amiga para que la medique. Antes ella era buena, ahora se pelea con todos, todo le cae mal. No puedo ayudarla, porque no me contesta los mensajes, y a veces no me la pasan cuando llamo por teléfono", concluyó Olga.