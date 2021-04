Cecilia Dopazo cruzó a Fede Bal por su postura sobre el derecho a la intimidad: “A mí me gusta exponer lo que quiero”

Fede Bal y Cecilia Dopazo, frente a frente en PH Podemos hablar

Como ocurre cada sábado por la noche, la pantalla de Telefé se llenó de personajes bien diversos en edades, profesiones y maneras de ver la vida. En una nueva edición de PH Podemos Hablar, Andy Kusnetzoff recibió a Agustina Kampfer, Luis Ventura, Cecilia Dopazo, Fede Bal y Cazzu, quienes compartieron anécdotas, opiniones y algún que otro chispazo. De alguna manera, la esencia del programa, que busca poder construir a partir del disenso y el respeto

En la dinámica del punto de encuentro, la consigna para dar el paso al frente apuntaba a aquellos que “habían sufrido persecución periodística”. Entre quienes tomaron el desafío estuvo Cecilia Dopazo, que contó su experiencia: “Lo que yo pasé fue ver muchas personas detrás de los arbustos con cámaras, paparazzis, fotos robadas. Es como un asalto, no es lindo, porque estás de vacaciones descansando...” se explayó la actriz. “¿Sentís que se meten con tu intimidad y que es injusto?”; preguntó el conductor y la actriz asintió “Sí, es horrible. A mí me gustaría exponer lo que quiero, dentro de las reglas del juego”, completó.

Otro de los que dio el paso al frente fue Fede Bal, que recordó las épocas en los cronistas montaban guardia en su domicilio y lo consultaban sobre los idas y vueltas entre sus padres Santiago Bal y Carmen Barbieri, ambos famosos. “Fue difícil tener un móvil en la puerta de mi casa. ¿Qué va a decir un chico de dos personas que se están separando? Yo no era famoso, no trabajaba en la tele”, recordó el actor, quien agradeció a Ventura por los “códigos que tuvo con él y con su familia”.

Fede Bal y Cecilia Dopazo discutieron sobre el periodismo (PH Podemos Hablar - Telefé)

En ese sentido, Bal continuó su relato destacando el labor del periodismo. “Por ellos se generan figuras y artistas, hay una cosa de agradecimiento, porque cuando criticás y decís ‘¡Ay, me persigue la prensa!’, y después muchos la piden a gritos”, opinó excluyéndose de ese grupo. “Muchas veces tenés que difundir tus trabajos” empezaba a argumentar el actor cuando una voz lo interrumpió: “¡Disiento, disiento con lo que dice Fede!”.

La que hablaba era Cecilia Dopazo, que sintió que lo que decía el hijo de Carmen iba en dirección opuesta a lo que ella había señalado previamente. “Creo que las cosas tienen que ser consensuadas”, repitió la actriz de Papeles en el viento. “Yo no dije eso”, reaccionó Fede sorprendido y dando pie al ida y vuelta más picante de la noche. “Estás diciendo que si querés fama y que te difundan tu trabajo, tenés que bancarte todo lo otro, como el lado b. No está bueno legitimarlo”, señaló.

El host digital de Masterchef Celebrity se puso serio: “Tal vez no me entendiste. Creo que muchas veces los programas y las revistas potencian tu trabajo, y la compra de una entrada a un cine o a una obra de teatro”. “Un montón”, coincidió Dopazo. “Pero eso está consensuado: voy, me pongo los aros, estoy divina y promuevo”, aclaró, antes de explicar lo que no compartía: “Estoy en la playa, medio en bolas y me sacas una foto que la robaste y después la publicas: son cosas muy distintas”, agregó.

A esa altura todo parecía indicar que no iba a haber acuerdo entre las partes. “Siento que a veces son parte del combo”, insistió Bal, pero la actriz no dio el brazo a torcer. “No, no lo es. No tenés por qué pagar eso. No está justificado el robo”, replicó Dopazo, con firmeza. “Solo quería decir eso, para mí no es un precio que haya que pagar”, añadió. Al ver que la discusión conducía a un callejón sin salida, intervino el conductor: “No tienen por qué ponerse de acuerdo, pero está bueno que se hable”, señaló acorde al espíritu del programa. “Tal cual, buen debate”, agregó la actriz.





