Yanina Latorre mostró la intimidad de su lujosa habitación: “Hay que ordenar este quilombo”

Yanina Latorre mostró su habitación (Video: Instagram @yanilatorre)

Pequeñas delicias de la vida conyugal. No, no es la canción de Sui Generis sino la instantánea que Yanina Latorre compartió en su Instagram para sus seguidores: la lujosa habitación que comparte con su marido Diego Latorre, amplia, con vista al jardín y... algo desordenada.

La panelista de Los Ángeles de la Mañana (El Trece) tomó su teléfono e hizo un tour por el cuarto que comparte con el ex jugador y actual comentarista de fútbol, de una manera relajada, natural y sin hacerse mucho problema por el desorden típico que impone la rutina. Ni tampoco por mostrar cómo su marido trabaja.

El perro, Yanina y Diego Latorre: la convivencia en la habitación familiar (Foto: Instagram @yanilatorre)

“Ay, ¿sabías que te amo?”, le dice Yanina a su perro con ternura, en el comienzo del video compartido. “Está escondido en el sillón de la madre”, describió la actitud relajada del can.

“Latauer trabaja y el perro duerme... ¿Estás bien? ¿Qué estás haciendo?”, le preguntó a su marido, sentado en un escritorio y frente a su computadora, muy concentrado. “Muy bien, tengo que trabajar”, contestó el ex jugador de Boca Juniors y la selección argentina de fútbol. ”¿Para qué?”, insistió Yanina. “¡Para mi trabajo! La final de la Recopa, es ahora, en un ratito”, contestó Latorre sobre el inminente partido que tenía que comentar: Defensa y Justicia contra Palmeiras de Brasil.

Con un paneo de 360 grados, Yanina Latorre mostró cada uno de los rincones de su habitación: además de una cama king size, en la habitación de la pareja se pudieron ver el mullido sofá en el que descansaba el perro de la familia. Cerca de la puerta, además, hay una mesa ratona de vidrio y un espejo. Ahí se frenó Yanina.

Lola Latorre le hizo un reclamo a Yanina, mientras Diego trabaja (Foto: Instagram @yanilatorre)

“¿Te vas a comentar? ¿Yo sabés adonde me voy?”, invitó a adivinar Yanina. “¡Al sobre!”, arriesgó él. “Me voy a bañar, rey. Esto es lo que queda de mí, miren lo que soy, soy una desgracia...”, dijo Yanina enfocándose frente al espejo y mostrando su look informal: una musculosa violeta en combinación con unas calzas cortas negras.

“ Ahí viene Lola... ay, mirá lo que es este cuarto: hay que ordenar este quilombo, ¿quién lo ordena? ”, se preguntó Yanina mientras enfocaba hacia unas carteras, ropa, cajas, calzados y objetos no del todo en su lugar. “No, no te traigo nada”, le respondió a su hija ante un pedido que no se escuchó de manera nítida. Toda una postal cotidiana.

El pasado 24 de marzo, Yanina cumplió 52 años. “Volvieron los festejos. Al aire libre, claro”, escribió Yanina Latorre en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene un millón y medio de seguidores, con quienes comparte a diario sus cuestiones personales. En esa ocasión, decidió mostrar la decoración que eligió para la primera de las celebraciones por su cumpleaños.

Para celebrarlo, la panelista de LAM decidió dividir los festejos en tres, para evitar la aglomeración de personas y poder mantener la distancia social. Para el primero invitó a sus amigos más íntimos y organizó una comida en el jardín de su casa. De esa manera, se respetarían los protocolos de hacer reuniones al aire libre. Luego, realizó otro festejo con otro grupo de amigos, entre los que se encontraban algunas famosos como Ángel de Brito, Marcelo Polino, Amalia Granata, Lizardo Ponce, Lourdes Sánchez. Por último, brindó con sus compañeras de Los ángeles de la mañana, invitando a todas las panelistas del ciclo a un exclusivo bar de Palermo.

SEGUIR LEYENDO: