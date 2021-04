Daniel Osvaldo publicó un video desde el jardín de la casa de Gianinna Maradona: “La pelota no se mancha”

Daniel Osvaldo posteo un video desde la casa de Gianinna Maradona (Video: Instagram @daniosvaldobv)

La cámara muestra una pelota debajo de un pie derecho, pisando un empedrado, al costado de una canchita iluminada por el sol del otoño, el área de un arco recortada por las sombras de los pinos y yates estacionados sobre unos muelles privados como horizonte. Vuelve a la pelota, que empieza a saltar sobre el pie del jugador. Un jueguito, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... y cuando llega a diez, patea. La pelota pica dos veces, hace un efecto y entra, mansa, al arco. “¡Gol!”, dice el jugador. En realidad, un ex jugador profesional de fútbol: Daniel Osvaldo. Lo particular de esta especie de gol olímpico, es que lo hizo en el jardín de la casa de Gianinna Maradona.

En Semana Santa, Gianinna Maradona acompaño a Daniel Osvaldo en una gira que realizó con Barrio Viejo por la Patagonia

“ La pelota no se mancha ”: una frase maradoniana de pura cepa; la misma que escribió Osvaldo sobre este video, una historia de Instagram que publicó en la tarde del sábado. Los banquitos de madera que están en el fondo, los pinos en el horizonte, las construcciones cercanas, los muelles privados y un barco son los mismos que se ven en otra foto que alguna vez publicó Gianinna: una postal en la que capturó a su hijo Benjamín Agüero Maradona jugando en la misma canchita. La casa está ubicada en el barrio cerrado náutico Albanueva, en Nordelta.

Otra foto de Benjamín Agüero Maradona en el jardín de la casa donde Daniel Osvaldo subió un video (Foto: Instagram @gianmaradona)

El romance entre Gianinna y Daniel sigue en alza. Recientemente, el cantante de Barrio Viejo posó con una remera de Diego Armando Maradona, a quien admiraba por su carrera futbolística, para una marca de ropa. Al ver el posteo en Instagram, la hija del astro se emocionó y contestó la publicación con un mensaje de amor: el emoji de un corazón.

Antes, el ex jugador de fútbol publicó desde la cuenta oficial de Instagram de su grupo musical (@BarrioViejook) una fotografía en la que aparece él en primer plano y de fondo se puede ver el rostro de su pareja. Dicha imagen la tomaron durante un backstage que hicieron en The Roxy, en Buenos Aires según publicó el músico. “Piedra libre a la que está atrás”, señaló con ironía una seguidora al ver esta publicación.

Daniel Osvaldo juega al futbol en la casa de Gianinna Maradona (Foto: @danielosvaldobv)

En Semana Santa Gianinna acompaño al músico en una gira que realizó con Barrio Viejo por diferentes localidades como Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura. También viajó con Benjamín, de 12 años, fruto de su relación anterior con el Kun Agüero.

Una antigua foto de Benjamín Agüero Maradona, publicada por Gianinna Maradona, en donde se puede ver el mismo barco y jardín que en el video de Daniel Osvaldo (Foto: Instagram @gianmaradona)

“Mi mejor paisaje. Lejos”, escribió la diseñadora de moda en su cuenta de Instagram junto a una foto en la que están, de espaldas a la cámara, Daniel Osvaldo y su hijo. Fue el primer posteo en el que hizo referencia a su relación. Con el correr de los días, sin dar declaraciones públicas, siguieron viviendo su relación. Y en las últimas horas, Gianinna publicó una foto de su novio junto a una de sus grandes amigas. La reunión fue en su casa de Tigre, ella se sentó en el jardín y los retrató en la galería.

“Gracias por estar en mi vida since ever” (“desde siempre”, en español). Yo a ustedes los amo fuerte”, indicó junto a la postal, y etiquetó a los dos. De inmediato, el ex futbolista replicó el posteó en su cuenta personal de Instagram y agregó una romántica declaración de amor dedicada a su novia, a quien también le hizo un guiño sobre su nombre: “Love you (te amo) Dinorah”, y agregó el emoticón de un corazón.

Daniel Osvaldo posó con una remera de Diego Armando Maradona y Gianinna contestó la publicación con un mensaje de amor: el emoji de un corazón (Foto: Instagram @daniosvaldobv)

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo se conocieron en 2015 cuando él regresaba a la Argentina para integrar el panel de Boca. Primero fueron amigos y con el paso de los años, esa amistad se convirtió en un noviazgo. Desde que blanquearon la relación, ambos suelen expresar su cariño a través de las redes sociales.

