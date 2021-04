La tristeza de Jonatan Viale a seis días de la muerte de su padre: “Te extrañamos tanto”

Mauro y Jonatan Viale

El dolor es inmenso. El pasado domingo 11 de abril, falleció Mauro Viale. Y sus seres queridos no pueden encontrar consuelo. El legendario periodista murió a los 73 años en el Sanatorio Los Arcos, donde se encontraba internado desde el día anterior tras haber sufrido una complicación en su cuadro de coronavirus. Se había inoculado con la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 el jueves anterior y, aunque había sido llevado a la sala de cuidados intensivos, nadie imaginaba semejante desenlace. Menos su familia.

“Te extrañamos tanto”, escribió este sábado Jonatan Viale en su cuenta de Instagram, junto a un emojie de un corazón partido. Y compartió un collage de fotos en las que se lo veía al conductor de A24, América y Radio Rivadavia junto a su nieto, Romeo. El posteo, inmediatamente, se llenó de likes y de palabras de cariño de amigos y colegas del medio del periodista y politógolo.

El posteo de Jonatan Viale

Joni suele utilizar sus redes sociales tanto para promocionar su trabajo, como para compartir postales familiares. Y en más de una oportunidad ha subido imágenes que reflejaban el amor que Mauro sentía por su nieto. Por eso, en los minutos más críticos de la internación del periodista, decidió republicar una foto que ya había posteado para el último Día del padre. En ella se lo veía a Viale tirado en el piso, jugando con el niño, fruto de su matrimonio del joven con Micaela Krolovetzky. “Gracias por cuidarnos, querernos y enseñarnos que la verdadera felicidad está en la familia”, había escrito en aquella oportunidad. Esta última vez, en tanto, le había deseado pronta recuperación. “Te vas a poner bien porque sos un toro”, había escrito, mientras agradecía los mensajes cariñosos de la gente.

La publicación de Joni alentando a su padre durante su internación

A pesar de tener estilos contrapuestos, Joni había heredado de su padre la pasión por el periodismo. El primer indicio se remonta a 20 años atrás. Como tantos otros hijos, él acompañaba a su padre al trabajo con una fascinación por el oficio que iba a tardar en despertarse. En aquel entonces, Mauro ya había dejado su sello en Fútbol de Primera y había hecho de su Mediodía con Mauro un estilo propio que hizo escuela y que dividió aguas. “Me daba bronca lo que decían de él. Pero sabía que eran las leyes de la televisión. Es un medio muy cruel. Si entrás, tenés que saber que es así”, admitió tiempo más tarde, entendiendo que marcar una era tenía sus costos.

Y aseguró: “Lo veo como un tipo que transgredió todo. En ese momento, muchos se enojaban. Y ahora, lo que él hacía, es normal”. Quizás por esa bronca de niño, acaso por las ganas de celar el oficio, de querer pasar más tiempo con su padre, el de Joni y el periodismo no fue amor a primera vista. “Creo que combatí contra el hecho de ser periodista. No quería serlo, porque siempre decía que mi viejo no tenía vida y yo no quería eso para mí”, contó cuando ya era una de las promesas de su generación y se destacaba en Intratables y en Radio La Red. “Nunca me dijo que quería ser periodista. Él empezó a trabajar en una radio chiquita haciendo un programa periodístico”, había revelado por su parte Mauro, destacando que su hijo hizo su propio camino en los medios.

